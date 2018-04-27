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В Боснии задержали генерала за преступления в отношении сербов в 90-е годы
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В Боснии задержали генерала за преступления в отношении сербов в 90-е годы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 27 апр — РИА Новости. Агентство по расследованиям и защите (SIPA) Боснии и Герцеговины (БиГ) задержало по предписанию прокуратуры в пятницу 12 бывших военнослужащих во главе с генералом в отставке Атифом Дудаковичем по подозрению в военных преступлениях против сербов в ходе конфликта 1992-1995 годов, сообщило надзорное ведомство.
Задержания и обыски проводятся в пятницу на территории западной Боснии в Унско-Санском кантоне. Генерал Дудакович был в девяностые командующим пятого корпуса армии боснийско-мусульманской Республики БиГ, которая действовала в данном районе. Ему и остальным 11 задержанным бывшим военнослужащим вменяются преступления против человечности и военные преступления против гражданского населения в ходе конфликта.
"Военные преступления, которые являются предметов расследования, связаны с гибелью нескольких сотен жертв, гражданских лиц и военнопленных сербской национальности на территории западнобоснийских муниципалитетов в 1995 году, а также с преступлениями против бошняцкого (славянско-мусульманского) населения автономного края Западная Босния в 1994 году", — уточнил пресс-секретарь прокуратуры БиГ Борис Грубешич.
Автономный край Западная Босния существовал в 1993-1995 годах с центром в городе Велика-Кладуша. Его руководитель — бошняк по национальности Фикрет Абдич и его земляки противостояли мусульманским властям в Сараево, которые при поддержке хорватских частей военным путем присоединили данную часть страны к БиГ.
Босния и Герцеговина в ноябре 2017 года отметила 22-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.
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