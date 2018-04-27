Зеркало экономики

Сегодня обсудим важные данные: статистику за март и итоги I квартала. Итак, погрузка на ж/д в целом в начале года сохранила хороший темп, набранный в 2017-м. По итогам третьего месяца прирост грузоперевозок составил чуть больше 3%, а за весь квартал — 3,5%. Что касается грузооборота, то он и в марте, и за I квартал превысил 4%. Сегодня мы пристально взглянем на перевозку нефти и нефтепродуктов.

Александр Слободяник руководитель отдела исследований грузовых перевозок Института проблем естественных монополий Погрузка сохраняет позитивный тренд, в целом погрузка выросла на 3,5% и составила 315,7 млн тонн. При этом на экспорт наблюдается наиболее значительный рост, плюс 4,5% против 3,2% во внутреннем сообщении. Интересно отметить, что в адрес портов с января по март текущего года у нас было погружено до 76,8 млн тонн, это более чем на 4,5% превышает уровень прошлого года. При этом основными грузами в структуре экспортного грузопотока у нас являются каменный уголь (его доля более 44%) нефтяные грузы (доля 28%) и зерно.

Теперь подробнее о лидерах погрузки. Абсолютный чемпион — это зерно, и первенство держится несколько месяцев подряд. Мы уже не раз рассказывали о причинах: это рекордный урожай прошлого года и привлекательные цены для иностранных покупателей. Плюс к этому программа по субсидированию железнодорожных тарифов и развитие подъездов к нашим главным экспортным портам. В итоге погрузка зерна в I квартале увеличилась больше чем на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Уголь. В начале года были проблемы, связанные с аномальными морозами в Кузбассе, главной угольной «житнице» страны. Железнодорожники тогда обещали наверстать темпы. И вот мы видим плюс 3,6% по I кварталу. Причем основной рост идет на экспорт, замечает наш собеседник.

Необходимо отметить, что темпы роста погрузки угля на протяжении всего квартала у нас увеличивались. Если в январе в связи с известными причинами, прежде всего с погодными условиям, погрузка примерно соответствовала уровню 2017 года, то в дальнейшем от месяца к месяцу погрузка стремительно увеличивалась. Если сравнивать март к марту 2017-2018 годов, то погрузка угля выросла более чем на 8,4%. Но при этом основной рост идет на экспорт. Это связано с тем, что такие страны, как Китай Южная Корея , Тайвань, а также даже ряд европейских стран у нас увеличивают закупки угля. В ближайшей перспективе можно также прогнозировать, что темпы роста погрузки именно на экспорт у нас будут увеличиваться. Одной из тех причин можно отметить у нас усилившуюся разницу курсов валют.

Кратко о других лидерах. Традиционно радуют химические и минеральные удобрения — плюс 6,5%. Лес прибавил почти 5,5%. Важно, что продолжают расти перевозки строительных грузов — тенденция, которая проявилась в конце прошлого года, когда после падения начался устойчивый рост. За I квартал у стройгрузов плюс 3%. Отметим темпы погрузки черных металлов: за I квартал они увеличились почти на 11%.

Рост нас наблюдается как во внутреннем сообщении, так и на экспорт. Во внутреннем сообщении рост погрузки связан с увеличением отгрузок металлов в адрес крупнейших автомобилестроительных заводов — ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, а также предприятий железнодорожного машиностроения, что прежде всего связано с производством вагонов. Основными факторами, сдерживающими рост экспорта российской продукции, служат антидопинговые пошлины в отношении наших производителей. В качестве примера можно привести США , которые в конце 2017 года ввели экспортные пошлины в отношении углеродистой стальной катанки. Для российских поставщиков эта пошлина составляет более 430%, в январе 2017 года еще Турция ввела дополнительные пошлины в размере 30% на трубы.

А теперь к главной теме. Один из аутсайдеров I квартала — нефть и нефтепродукты. Совсем уж аутсайдером назвать их нельзя, падение составило 1,7%. Но мы сейчас говорим о принципиально важных грузах как для перевозчиков, так и для страны в целом. Факторов несколько. С 2015 года в России действует налоговый маневр, который стимулирует экспорт светлых нефтепродуктов. Как результат, сократилось производство топочного мазута, который традиционно перевозят по железнодорожным сетям. Но главное — это конкуренция между ж/д и трубопроводным транспортом. «Транснефть» сейчас реализует проекты «Юг», «Север», идет реконструкция трубопроводной системы Московского региона. Сразу оговоримся: строительство инфраструктуры можно только приветствовать. Но в интересах всех участников рынка стоит соблюдать баланс. Подробнее о причинах снижения темпов перевозок нефти и нефтепродуктов по железной дороге говорит руководитель отдела исследований грузовых перевозок Института проблем естественных монополий Александр Слободяник:

В первую очередь это связано с вводом в эксплуатацию трубопровода от Волгоградского НПЗ до порта Новороссийска . «Транснефть» еще в прошлом году в последние два месяца организовывала пробные отправки дизельного топлива в размере около 250 тысяч тонн ежемесячно. В целом же в ближайшей перспективе можно ожидать только дальнейшего снижения погрузки нефтяных грузов на ж/д-транспорте, что также связано как с вводом новых трубопроводов, так и с расширением пропускной способности существующих. Можно предположить, что в ближайшие год-два объемы перевозки нефтяных грузов ж/д-транспортом, прежде всего это нефть, дизельное топливо, сократятся более чем на 10 млн тонн. Конкуренция постоянно обостряется, необходимо направлять свои действия на создание комплексных транспортных продуктов.