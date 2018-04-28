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Акция «Бездомный полк» пройдет в Краснодаре
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Акция «Бездомный полк» пройдет в Краснодаре 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: ВК Пресс
В предстоящее воскресенье, 29 апреля, в Краснодаре пройдет акция и митинг «Бездомный полк», для привлечения внимания к проблеме обманутых дольщиков. Об этом «ФедералПресс» сообщили организаторы мероприятия.
Отметим, что на этой неделе депутаты законодательного собрания Краснодарского края на очередной сессии регионального парламент приняли законопроект о защите прав дольщиков. В него были внесены существенные доработки. Так, в новой редакции были установлены сроки, после прошествия которых строящийся объект признается проблемным. Также в законе детально прописаны преференции для участвующих в достройке проекта инвестора.
Акция «бездомный полк» станет общекраевой. В ней планируют принять участие от двухсот до тысячи человек. Отметим, что мероприятие согласовано с администрацией Краснодара и пройдет не в Чистяковской роще, как планировалось изначально, а в сквере Кленовый Учхоза «Кубань».
Митинг будет направлен на привлечение внимания властей всех уровней к проблеме более десяти тысяч брошенных участников строительства многоквартирных домов и членов их семей, которые вынуждены жить в съемном жилье. Всего в краевом полку более 150 ЖК и ЖСК.
Также организаторы сообщили, что в настоящее время на Кубани около двухсот заброшенных многоквартирных домов.
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