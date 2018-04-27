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Индустриальный парк для японских компаний могут начать строить в 2019 году
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Индустриальный парк для японских компаний могут начать строить в 2019 году 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области предложили японскому бизнесу создать индустриальный парк для компаний этой страны на территории Подмосковья, его планируют начать возводить на выбранной площадке в 2019 году. Об этом журналистам сказал заместитель председателя правительства — министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев в кулуарах IV Российско-Японского форума «Точки соприкосновения».
"Мы в настоящий момент обсуждаем возможность создания для японских компаний специального индустриального парка. Мы несколько территорий [для расположения парка] предложили коллегам, они отбирают в настоящий момент. Мы рассчитываем, что в 2018 году подпишем соответствующее соглашение, в 2019 году начнем реализовывать проект", — сказал Буцаев.
По его словам, инвестиции в создание инфраструктуры парка будут совместными российско-японскими. «Основная задача — создать инфраструктуру наиболее дружественную для японских компаний в силу особенностей менталитета», — добавил Буцаев.
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