Индустриальный парк для японских компаний могут начать строить в 2019 году 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области предложили японскому бизнесу создать индустриальный парк для компаний этой страны на территории Подмосковья, его планируют начать возводить на выбранной площадке в 2019 году. Об этом журналистам сказал заместитель председателя правительства — министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев в кулуарах IV Российско-Японского форума «Точки соприкосновения».
"Мы в настоящий момент обсуждаем возможность создания для японских компаний специального индустриального парка. Мы несколько территорий [для расположения парка] предложили коллегам, они отбирают в настоящий момент. Мы рассчитываем, что в 2018 году подпишем соответствующее соглашение, в 2019 году начнем реализовывать проект", — сказал Буцаев.
По его словам, инвестиции в создание инфраструктуры парка будут совместными российско-японскими. «Основная задача — создать инфраструктуру наиболее дружественную для японских компаний в силу особенностей менталитета», — добавил Буцаев.