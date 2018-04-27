Кубань открывает новые перспективы межпарламентского взаимодействия

Практика законотворческой работы показывает: для эффективного продвижения вперёд необходимо объединение всех уровней законодательной власти. И это очевидный факт.

Наиболее явственно проблемы проявляются внизу, в муниципалитетах. В субъекте сконцентрированы ресурсы и управленческие механизмы их решения. А функция законодательного регулирования базовых положений социально­экономической сферы — это в основном прерогатива федеральной власти.

Именно поэтому в 2016 году был создан Совет законодателей Краснодарского края . На его заседаниях депутаты­муниципалы обсуждают наи­более значимые для них вопросы со своими коллегами из ЗСК. Как правило, это выливается в принятие краевого закона или вносимой в Государственную Думу законодательной инициативы, судьбу которой внимательно отслеживают депутаты­думцы от Краснодарского края. Такая конструкция развёрнутого межпарламентского сотрудничества позволяет создать эффективную модель законотворческой работы, обеспечивающую оперативное регулирование возникающих проблем. Предварительно наиболее значи­

мые законопроекты проходят «фильтр» тщательного обсуждения с коллегами из Южно­Российской Парламентской Ассоциации — консультативного и совещательного органа, объединяющего парламентариев субъектов Южного федерального округа и ассоциированных членов в лице ряда северокавказских республик и Респуб­лики Абхазия

Так, в ходе работы очередной, ХХVIII конференции ЮРПА, прошедшей 12-13 апреля в Крыму , мы смогли обсудить целый пакет проектов федеральных законов и выработать по каждому из них консолидированную позицию. Очень важно, что их нам удалось рассмотреть в преддверии предстоящего Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. Убеждён, что там у нас будут дополнительные возможности обсудить поднятые вопросы с нашими коллегами­думцами, а также представителями субъектов иных федеральных округов.

С этого года Краснодарский край принимает от Республики Крым эстафету председательства в ассоциации. Символично, что по срокам это почти совпадает с началом работы Крымского моста — транспортной артерии, которая надёжно свяжет полуостров с Россией и откроет перед Крымом и Кубанью новые перспективы в экономике, социальной сфере и межпарламентском взаимодействии.