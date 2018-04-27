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Кубань открывает новые перспективы межпарламентского взаимодействия
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Кубань открывает новые перспективы межпарламентского взаимодействия 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Практика законотворческой работы показывает: для эффективного продвижения вперёд необходимо объединение всех уровней законодательной власти. И это очевидный факт.
Наиболее явственно проблемы проявляются внизу, в муниципалитетах. В субъекте сконцентрированы ресурсы и управленческие механизмы их решения. А функция законодательного регулирования базовых положений социально­экономической сферы — это в основном прерогатива федеральной власти.
Именно поэтому в 2016 году был создан Совет законодателей Краснодарского края. На его заседаниях депутаты­муниципалы обсуждают наи­более значимые для них вопросы со своими коллегами из ЗСК. Как правило, это выливается в принятие краевого закона или вносимой в Государственную Думу законодательной инициативы, судьбу которой внимательно отслеживают депутаты­думцы от Краснодарского края. Такая конструкция развёрнутого межпарламентского сотрудничества позволяет создать эффективную модель законотворческой работы, обеспечивающую оперативное регулирование возникающих проблем. Предварительно наиболее значи­
мые законопроекты проходят «фильтр» тщательного обсуждения с коллегами из Южно­Российской Парламентской Ассоциации — консультативного и совещательного органа, объединяющего парламентариев субъектов Южного федерального округа и ассоциированных членов в лице ряда северокавказских республик и Респуб­лики Абхазия.
Так, в ходе работы очередной, ХХVIII конференции ЮРПА, прошедшей 12-13 апреля в Крыму, мы смогли обсудить целый пакет проектов федеральных законов и выработать по каждому из них консолидированную позицию. Очень важно, что их нам удалось рассмотреть в преддверии предстоящего Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. Убеждён, что там у нас будут дополнительные возможности обсудить поднятые вопросы с нашими коллегами­думцами, а также представителями субъектов иных федеральных округов.
С этого года Краснодарский край принимает от Республики Крым эстафету председательства в ассоциации. Символично, что по срокам это почти совпадает с началом работы Крымского моста — транспортной артерии, которая надёжно свяжет полуостров с Россией и откроет перед Крымом и Кубанью новые перспективы в экономике, социальной сфере и межпарламентском взаимодействии.
Юрий Бурлачко
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