Кубань открывает новые перспективы межпарламентского взаимодействия 

Практика законотворческой работы показывает: для эффективного продвижения вперёд необходимо объединение всех уровней законодательной власти. И это очевидный факт.
Наиболее явственно проблемы проявляются внизу, в муниципалитетах. В субъекте сконцентрированы ресурсы и управленческие механизмы их решения. А функция законодательного регулирования базовых положений социальноэкономической сферы — это в основном прерогатива федеральной власти.
Именно поэтому в 2016 году был создан Совет законодателей Краснодарского края. На его заседаниях депутатымуниципалы обсуждают наиболее значимые для них вопросы со своими коллегами из ЗСК. Как правило, это выливается в принятие краевого закона или вносимой в Государственную Думу законодательной инициативы, судьбу которой внимательно отслеживают депутатыдумцы от Краснодарского края. Такая конструкция развёрнутого межпарламентского сотрудничества позволяет создать эффективную модель законотворческой работы, обеспечивающую оперативное регулирование возникающих проблем. Предварительно наиболее значи
мые законопроекты проходят «фильтр» тщательного обсуждения с коллегами из ЮжноРоссийской Парламентской Ассоциации — консультативного и совещательного органа, объединяющего парламентариев субъектов Южного федерального округа и ассоциированных членов в лице ряда северокавказских республик и Республики Абхазия.
Так, в ходе работы очередной, ХХVIII конференции ЮРПА, прошедшей 12-13 апреля в Крыму, мы смогли обсудить целый пакет проектов федеральных законов и выработать по каждому из них консолидированную позицию. Очень важно, что их нам удалось рассмотреть в преддверии предстоящего Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. Убеждён, что там у нас будут дополнительные возможности обсудить поднятые вопросы с нашими коллегамидумцами, а также представителями субъектов иных федеральных округов.
С этого года Краснодарский край принимает от Республики Крым эстафету председательства в ассоциации. Символично, что по срокам это почти совпадает с началом работы Крымского моста — транспортной артерии, которая надёжно свяжет полуостров с Россией и откроет перед Крымом и Кубанью новые перспективы в экономике, социальной сфере и межпарламентском взаимодействии.