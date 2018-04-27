Руководитель аппарата администрации Псковской области сообщил о перекрытии пешеходных зон по Октябрьскому проспекту 

В Пскове 5 мая по обеим сторонам Октябрьского проспекта будет проводиться санация, в том числе опиловка, деревьев с использованием спецтехники и перекрытием движения по пешеходным зонам, сообщил представителю штаба Навального в Пскове Николаю Кузьмину руководитель аппарата администрации Псковской области Денис Гуляев. Ранее Кузьмин подал несколько заявок в управление внутренней политики администрации региона о проведении шествия 5 мая. «Я звонил в УГХ Пскова, мне они сообщили, что ничего перекрывать не будут», — рассказал «Псковской губернии» Николай Кузьмин. По его словам, он просил согласовать два шествия — от Иркутского переулка до Летнего сада и от Летнего сада до Октябрьской площади, первое — с 13:00 до 13:30, второе — с 15:30 до 16:00. В качестве альтернативы Денис Гуляев предложил организовать шествие по пешеходной дорожке вдоль Крестовского и Ленинградского шоссе. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».