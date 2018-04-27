Сотня лучших: завершилась четвёртая волна отбора региональных менеджеров ВЭБа

Региональная команда Внешэкономбанка в апреле 2018 года пополнилась еще 25 победителями.

С учетом четвертой волны отбора, продолжающейся с 26 января по 26 апреля, количество региональных менеджеров, представляющих Внешэкономбанк в субъектах РФ , превысило сотню.

Республика Саха (Якутия) и Тыва. Новые 25 региональных менеджеров отобраны из 20 регионов России, при этом 11 субъектов ранее не были представлены в рамках проекта. В их числе— Брянская, Волгоградская, Кировская, Курганская, Курская, Мурманская, Псковская, Ярославская области, Приморский край

Отбор кандидатов проходил в несколько стадий: сбор заявок на платформе Leader ID Агентства стратегических инициатив , заочная оценка, видео-интервью, очные собеседования с наиболее успешными кандидатами и определение победителей. Далее финалисты пройдут обучение и получат статус региональных менеджеров ВЭБа.

«Мы поздравляем финалистов четвёртой волны. Вы прошли непростой путь и доказали, что достойны пополнить команду ВЭБа и вместе с нами развивать Россию, работая на благо своего региона. Уверен, вы внесёте достойный вклад в наше общее дело, — отметил заместитель Председателя Внешэкономбанка — член Правления Алексей Иванченко . — Вместе с тем не во всех регионах за четыре волны отбора мы смогли отобрать достойных кандидатов, поэтому поиск региональных менеджеров в 2018 году будет продолжен. При этом мы не намерены снижать наши требования к кандидатам, поскольку получив статус наших официальных представителей, они становятся связующим звеном между ВЭБом и субъектом РФ и выходят на совершенно новый уровень взаимодействия как с первыми лицами в регионе, так и с представителями бизнеса».

Получив сертификат регионального менеджера, победители приступят к проактивному поиску инвестиционных проектов для представления их в Банк. Также их в задачи будет входить содействие инициаторам проектов в формировании необходимого пакета документов для представления в ВЭБ. Взаимодействие региональных менеджеров с ВЭБом строится через онлайн-платформу, созданную Внешэкономбанком для представления в Банк инвестиционных проектов и отслеживания статусов заявок на финансирование.

Всего по итогам четырёх волн отбора в команде региональных менеджеров ВЭБа — 104 человека из 61 региона. В ходе всех волн конкурсов в Банк подано более 1000 заявок от соискателей из всех субъектов РФ.

Фото — artfinancenews.ru