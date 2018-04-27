Жительница Белогорского района Крыма поблагодарила сотрудников полиции за профессионализм и оперативность

В адрес руководства ОМВД России по Белогорскому району поступило благодарственное письмо от жительницы района.

«Хочу поблагодарить нашу Крымскую полицию. Какие вежливые, культурные, обходительные, энергичные, бдительные профессионалы», — говорится в письме.

Как оказалась, из гаража женщины были похищены автомобильные колеса. Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников ОВД личность злоумышленника была установлена. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель.

Похищенное имущество полицейскими было обнаружено и возвращено владельцам.

Также женщина выразила благодарность старшему участковому полиции ОМВД России по Белогорскому району майору полиции Александру Борзенко.

«С 2002 года я осталась совсем одна с маленьким ребенком. Начала пить спиртное — 15 лет, никто не мог остановить. В 2017 году со мной поговорил наш участковый Борзенко Александр Сергеевич. С тех пор, вот уже 1 год и 3 месяца я не пью спиртное.

Борзенко Александру Сергеевичу долгих лет жизни, кавказского здоровья, счастья, благополучия. Всегда поддержит и защитит».

В свою очередь, начальник ОМВД России по Белогорскому району подполковник полиции Руслан Гоменюк в ходе рабочего совещания поблагодарил личный состав за работу и добавил, что высоко ценит каждое мнение о работе сотрудников отдела.