Видео: «Тойоту» развернуло после ДТП напротив мэрии

Утром 28 апреля девушку на Toyota Platz выкинуло на полосу встречного движения в центре Новосибирска . Столкновение произошло около 9:20 напротив здания мэрии Новосибирска на Красном проспекте, 34.

По данным службы аварийных комиссаров «Автоспас», девушка за рулём «Тойоты» двигалась со стороны площади Ленина и решила перестроиться в крайний левый ряд. В этот момент она столкнулась с Volkswagen Golf, от удара «Тойоту» развернуло и выкинуло на встречную полосу.