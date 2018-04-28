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Видео: «Тойоту» развернуло после ДТП напротив мэрии
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Видео: «Тойоту» развернуло после ДТП напротив мэрии 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 28 апреля девушку на Toyota Platz выкинуло на полосу встречного движения в центре Новосибирска. Столкновение произошло около 9:20 напротив здания мэрии Новосибирска на Красном проспекте, 34.
По данным службы аварийных комиссаров «Автоспас», девушка за рулём «Тойоты» двигалась со стороны площади Ленина и решила перестроиться в крайний левый ряд. В этот момент она столкнулась с Volkswagen Golf, от удара «Тойоту» развернуло и выкинуло на встречную полосу.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску подтвердили факт ДТП и сообщили, что сейчас ведётся разбирательство.
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