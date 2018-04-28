Мэрия заказала сотню дешёвых часов для подарков на юбилей Новосибирска

Мэрия Новосибирска купит 100 подарочных часов для официальных гостей города. Муниципальное учреждение «Хозяйственное управление» объявило аукцион суммой 290 тысяч рублей на сайте госзакупок, который завершится 14 мая.

«Часы будут вручаться гостям на 125-летие Новосибирска. Планируется подарить их в 2018–2019 годы. 100 штук хватит», — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Чиновники взяли за эталон модель кварцевых часов московской компании «Полёт Классика» с латинским циферблатом. В центре циферблата часов и на задней крышке должен быть размещен герб города, над цифрой 6 написано «Новосибирск».

По периметру на тыльной части корпуса часов будет написано: «С наилучшими пожеланиями от мэра города Новосибирска».

Ремешки часов должны иметь фактуру кожи варана.

Заказанные часы ничем не отличаются от тех, которые приобретали ранее, пояснили в пресс-службе. Аналогичные часы мэрия закупала в июне и ноябре 2017 года: мэр вручал их военнослужащим, полицейским и представителям других силовых структур за успехи на службе.