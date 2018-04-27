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Киноклуб Геологоразведочного университета возобновил работу
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Киноклуб Геологоразведочного университета возобновил работу 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Совместный проект Гидрогеологического факультета и профкома МГРИ-РГГРУ собрал всех интересующихся эпохами оледенения неоплейстоцена и судьбой предков человека в условиях вечного холода.
Зрители узнали о культуре палеолита, о том как его обитатели приспосабливались к условиям вечного холода, об особенностях охоты и собирательства. Особое внимание в фильме уделялось современным глобальным проблемам, в частности глобальному потеплению. Было рассмотрено как на основе анализа ледяного керна Гренландии ученые исследуют палеоклиматические особенности последних тысячелетий, как по четвертичным отложениям проводят реконструкции геологических процессов того времени.
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