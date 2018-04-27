Киноклуб Геологоразведочного университета возобновил работу

Совместный проект Гидрогеологического факультета и профкома МГРИ-РГГРУ собрал всех интересующихся эпохами оледенения неоплейстоцена и судьбой предков человека в условиях вечного холода.

Зрители узнали о культуре палеолита, о том как его обитатели приспосабливались к условиям вечного холода, об особенностях охоты и собирательства. Особое внимание в фильме уделялось современным глобальным проблемам, в частности глобальному потеплению. Было рассмотрено как на основе анализа ледяного керна Гренландии ученые исследуют палеоклиматические особенности последних тысячелетий, как по четвертичным отложениям проводят реконструкции геологических процессов того времени.