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Попытку незаконно вывезти из России в США более 3 тыс. хвостов куницы пресекли на Шереметьевской таможне
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Попытку незаконно вывезти из России в США более 3 тыс. хвостов куницы пресекли на Шереметьевской таможне 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Пассажир, следовавший транзитом в США, пытался незаконно вывезти из России более 3 тыс. хвостов куницы. Об этом сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.
«Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли попытку вывоза из России в США более 3 тыс. хвостов куницы. При проведении таможенного контроля рейса, следовавшего транзитом через Нидерланды в США, у 62-летнего туриста в багаже обнаружили большое количество изделий из меха. В ходе таможенного досмотра были выявлены 3 тыс. 453 пушно-мехового полуфабриката — хвосты куницы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что, согласно заключению эксперта, представленные на экспертизу меховые шкурки относятся к пушно-меховому сырью из животного семейства куньих. Рыночная стоимость изделий в РФ составляет 1 млн 208 тыс. 550 руб.
«Пушнина поименована в п. 12 раздела II перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением правительства РФ. В действиях пассажира усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда особо ценных диких животных», — заключили в пресс-службе.
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