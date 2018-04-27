Попытку незаконно вывезти из России в США более 3 тыс. хвостов куницы пресекли на Шереметьевской таможне

Пассажир, следовавший транзитом в США , пытался незаконно вывезти из России более 3 тыс. хвостов куницы. Об этом сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни. «Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли попытку вывоза из России в США более 3 тыс. хвостов куницы. При проведении таможенного контроля рейса, следовавшего транзитом через Нидерланды в США, у 62-летнего туриста в багаже обнаружили большое количество изделий из меха. В ходе таможенного досмотра были выявлены 3 тыс. 453 пушно-мехового полуфабриката — хвосты куницы», — говорится в сообщении. Уточняется, что, согласно заключению эксперта, представленные на экспертизу меховые шкурки относятся к пушно-меховому сырью из животного семейства куньих. Рыночная стоимость изделий в РФ составляет 1 млн 208 тыс. 550 руб. «Пушнина поименована в п. 12 раздела II перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденного постановлением правительства РФ . В действиях пассажира усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда особо ценных диких животных», — заключили в пресс-службе.