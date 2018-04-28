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Волжские пивовары провели мероприятия в рамках Всемирного дня охраны труда
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Волжские пивовары провели мероприятия в рамках Всемирного дня охраны труда 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
28 апреля в филиале AB InBev Efes в Волжском прошел Всемирный день охраны труда. Руководство предприятия в очередной раз призвало рабочих к безопасному поведению на производстве. Мероприятия подобного масштаба показывают истинное отношение компании к вопросам охраны труда.
«Те, кто хоть раз был на Волжском пивоваренном заводе, отмечают высокий уровень промышленной безопасности на предприятии», — отметили в пресс-службе филиала. Все это потому, что компания нацелена на выполнение высоких стандартов по безопасности, для чего была разработана политика по безопасности, целью которой является обеспечение и сохранение безопасной рабочей среды и предотвращение повреждений и заболеваний сотрудников, заказчиков, поставщиков, подрядчиков и общества.
Важными аспектами в деятельности сотрудников по соблюдению правил безопасности и охраны труда являются: забота о своей безопасности и безопасности коллег; обеспечение проведения регулярных оценок рисков, а также проведение контроля на основе установленных приоритетов; вовлеченное участие в действиях по улучшению безопасности; активное участие в разработке, внедрении и поддержании системы управления безопасностью на предприятии; обеспечение постоянного потока нужной информации, инструкций, контроль и обучение для того, чтобы сотрудники могли безопасно выполнять свою работу.
Стоит отметить, что сотрудники филиала регулярно проходят обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организации, промышленной безопасности опасных производственных объектов и действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Как отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes Игорь Гайдым, на предприятии применяются современные стандарты в сфере охраны труда и безопасности. «Нам важен каждый день, проведенный без травм и инцидентов, нам важен каждый сотрудник и партнер. Мы обеспечиваем 100% безопасности в 100% времени для 100% людей», — заявил он.
Напомним, Всемирный день охраны труда связан с Днем памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе, и отмечается по инициативе Международной Организации Труда ежегодно 28 апреля в 115 странах. Тема Всемирного дня охраны труда в 2018 году — «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы».
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