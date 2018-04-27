В Волжском пивовары вышли на субботник

В Волжском стартовал традиционный месячник по благоустройству, в котором приняли участие сотрудники местного филиала компании AB InBev Efes. 27 апреля 30 пивоваров убрали парковую зону около своего завода вдоль улицы Пушкина — они убрали мусор, листву, побелили бордюры и окопали деревья.

Весенние субботники прочно вошли в календарь ежегодных корпоративных проектов компании AB InBev Efes, начиная с 2002 года. Со временем они стали частью долгосрочной социальной программы «Нам здесь жить!», направленной на благоустройство городов, а также глобальной программы в области корпоративной социальной ответственности. Компания реализует экологические и социальные проекты в российских регионах и развивает культуру ответственного потребления алкоголя. Вот уже на протяжении 16 лет в Волгоградской области пивовары поддерживают чистоту и порядок Волжского.

«Одно из приоритетных направлений компании — бережное и ответственное отношение к природе. В преддверии майских праздников хочется, чтобы весь город выглядел облагороженным и чистым, в том числе и его промышленная зона. Мы ежегодно с большим удовольствием принимаем участие в городском месячнике по благоустройству территорий. Кроме того, субботник — это отличное мероприятие, чтобы объединить людей и сделать мир лучше», — отметил Игорь Гайдым, исполнительный директор Волжского филиала AB InBev Efes.