Более 5 млн кубометров свалочного газа сожгли на полигоне ТБО «Кучино» в Балашихе

На полигоне твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе сожгли уже более 5 миллионов кубометров свалочного газа, сообщил в пятницу глава городского округа Сергей Юров

Юров выступил перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым с отчетом об итогах работы в 2017 году и планах на 2018 год.

«В прошлом году благодаря выделенным дополнительным деньгам из резерва области мы провели систему дегазации (на полигоне «Кучино» — ред.), которая сегодня работает и сожжено более 5 миллионов кубометров свалочного газа», — сказал Юров.

Он отметил, что в данный момент на полигоне проходит рекультивация, в августе закончится сбор фильтрата.

«Большая работа предстоит по полигону «Кучино». В рамках решения федерального правительства нам выделены большие деньги на рекультивацию на несколько полигонов, в том числе и «Кучино», — порядка 4 миллиардов рублей», — добавил Воробьев.

Ранее Юров сообщил, что в ходе рекультивации на полигоне «Кучино» планируют смонтировать четыре установки для выработки электричества. Они суммарно смогут вырабатывать 2 тысячи киловатт электроэнергии в час. Их планируется установить в 2019 году. Ожидается, что 600 киловатт в час электроэнергии будет расходоваться на энергообеспечение рекультивационных работ, остальное электричество будет поступать в сети городского округа.