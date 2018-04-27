В Ярославле убрали стихийный скотомогильник

Ярославле ликвидировали стихийный скотомогильник, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Его обнаружили на прошлой неделе, 22 апреля, в районе Университетской улице. Про место сброса голов крупного рогатого скота написал на своей странице в социальных сетях глава регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

Сами жители поселка обработали кости хлоркой и направили обращения в полицию и межрайонную природоохранную прокуратуру. Головы скота лежали прямо в канаве возле детского сада №52.

В пятницу, 27 апреля, на территории проведут обработку почвы.