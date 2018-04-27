Ещё
В Ярославле убрали стихийный скотомогильник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославле убрали стихийный скотомогильник 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Ярославле ликвидировали стихийный скотомогильник, сообщили в пресс-службе Правительства региона.
Его обнаружили на прошлой неделе, 22 апреля, в районе Университетской улице. Про место сброса голов крупного рогатого скота написал на своей странице в социальных сетях глава регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.
Сами жители поселка обработали кости хлоркой и направили обращения в полицию и межрайонную природоохранную прокуратуру. Головы скота лежали прямо в канаве возле детского сада №52.
В пятницу, 27 апреля, на территории проведут обработку почвы.
АиФ: последние новости
Как будут работать Почта России в майские праздники? В рамках программы «Решаем вместе» в Ярославле благоустроят три парка Во время субботника ярославцы убрали 700 несанкционированных свалок
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине162
Путин поделился планом развития России217
Джигарханян захотел умереть дома51
Мы должны «дожать» Россию762
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН25
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение