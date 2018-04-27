«Нет половины врачей». В Челябинске объединят две больницы

«Все виды медицинских услуг, которые сейчас получает население поселка Новосинеглазово, будут сохранены в полном объеме. Сокращение ставок врачей и среднего медицинского персонала в процессе реорганизации не планируется. Своих постов лишатся лишь руководители присоединяемых учреждений, сократят бухгалтерии и административный персонал. Сэкономленные деньги будут направлены на повышение зарплат медработникам», — сообщил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Напомним, Сергей Приколотин при вступлении в должность сразу предупреждал, что оптимизация медицинских учреждений будет продолжена.

Как сообщили «ФедералПресс» в ГКБ №16 поселка Новосинеглазовский, главный врач Виктор Мельников уже ушел в отставку. Причины в приемной назвать отказались. Эту должность он занимал с 2013 года. Сейчас исполняет обязанности руководителя медицинского учреждения Эльфия Байкова. Для комментариев она пока недоступна, поскольку находится на совещании.

Проблем с медициной в пригороде Челябинска немало. Поселок Новосинеглазовский с трех сторон окружен железной дорогой. Местные жители часто и долго стоят в пробках на переездах. По этой же причине автомобили скорой помощи не могут вовремя приезжать на выезды, пожаловались местные жители, — ждать приходится порой по часу. Еще одна проблема — отсутствие в местной больнице рентгеновского аппарата. Его стоимость в среднем составляет 15 миллионов рублей. Депутат госдумы Анатолий Литовченко заявил, что сделает депутатский запрос с требованием закупки оборудования в Новосинеглазово.

Главное же, что даст объединений больниц, новосинеглазовской и первой городской, — это возможность приезда специалистов из Челябинска в поселок, где недобор докторов составляет порядка 50 процентов. Предварительно решено, что такие выезды будут осуществляться по несколько раз в день. Пока получить комментарий главврача ГКБ №1 Дмитрия Тарасова не удалось.