Больницу в Новосинеглазово присоединят к горбольнице № 1 Челябинска

Горбольницу № 16 в посёлке Новосинеглазово объединят с горбольницей № 1 Челябинска , при этом прикреплённых к медучреждению детей переведут в челябинскую детскую больницу № 7.

Как пишет «Вечерний Челябинск» со ссылкой на министра здравоохранения региона Сергея Приколотина , поводом к оптимизации больницы в посёлке стало низкое качество оказываемой там медицинской помощи. Пациенты жалуются на отсутствие кардиолога, эндокринолога и окулиста. Чтобы попасть к другим узким специалистам, надо ждать как минимум месяц. А ещё в Новосинеглазово нет стоматологии, оказывающей услуги по полису ОМС.

Министр здравоохранения пообещал, что в результате объединения больниц будут сохранены все ставки врачей и среднего медперсонала. Работы лишатся лишь руководители учреждений, часть бухгалтеров и административный персонал. Сэкономленные деньги направят на повышение зарплат медработникам.

Кстати, в детской поликлинике № 4 Челябинска проблему с медленной работой педиатров, навещающих малышей, решили с помощью покупки для врача велосипеда.