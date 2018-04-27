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Больницу в Новосинеглазово присоединят к горбольнице № 1 Челябинска
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Больницу в Новосинеглазово присоединят к горбольнице № 1 Челябинска 

АиФ 54 минуты назад
Фото: АиФ
Горбольницу № 16 в посёлке Новосинеглазово объединят с горбольницей № 1 Челябинска, при этом прикреплённых к медучреждению детей переведут в челябинскую детскую больницу № 7.
Как пишет «Вечерний Челябинск» со ссылкой на министра здравоохранения региона Сергея Приколотина, поводом к оптимизации больницы в посёлке стало низкое качество оказываемой там медицинской помощи. Пациенты жалуются на отсутствие кардиолога, эндокринолога и окулиста. Чтобы попасть к другим узким специалистам, надо ждать как минимум месяц. А ещё в Новосинеглазово нет стоматологии, оказывающей услуги по полису ОМС.
Министр здравоохранения пообещал, что в результате объединения больниц будут сохранены все ставки врачей и среднего медперсонала. Работы лишатся лишь руководители учреждений, часть бухгалтеров и административный персонал. Сэкономленные деньги направят на повышение зарплат медработникам.
Отметим, что челябинской больницей №1 сейчас возглавляет бывший министр здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов.
Кстати, в детской поликлинике № 4 Челябинска проблему с медленной работой педиатров, навещающих малышей, решили с помощью покупки для врача велосипеда.
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