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За нарушения при использовании областного имущества начислено штрафов на 850 тысяч рублей — Минмособлимущество
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За нарушения при использовании областного имущества начислено штрафов на 850 тысяч рублей — Минмособлимущество 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В рамках защиты областной собственности региональное Министерство имущественных отношений в соответствии с ежегодным планом осуществляет контроль за использованием областного имущества юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев сообщил, что в 2017 году Минмособлимущество провело 84 проверки в учреждениях здравоохранения. В  18-ти  из них нарушений не было. Остальным
66-ти  учреждениям был начислен 201 штраф на сумму 672 тысячи рублей, среди которых 64 штрафа было вынесено должностным лицам, а два — юридическим. Также выдано 202 предписания об устранении выявленных нарушений.
В плане проверки на 2018 год стоит 111 учреждений социальной, образовательной и спортивной сфер Московской области. За I квартал года проведено 23 проверки и вынесено 44 постановления на 181 тысячу рублей штрафа, а также 46 требований об устранении нарушений. Чаще всего штрафы накладываются на лиц, ответственных за имущество. За I квартал оштрафованы 22 должностных лица
— Андрей Аверкиев.
Так, штраф от 4000 до 5000 рублей можно получить, к примеру, если распорядиться имуществом региона без разрешения правительства Московской области. Использование областного имущества без оформления документов или осуществление несанкционированных перепланировок приводят к штрафу должностных лиц от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, а юридические лица должны будут заплатить от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей может быть наложен и за ненадлежащую «заботу» об имуществе.
Плановые проверки за использованием областного имущества определены Прокуратурой Московской области в рамках
294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь главой 12 Закона Московской области от  04.05.2016
№ 37/
2016-ОЗ  «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».
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