За нарушения при использовании областного имущества начислено штрафов на 850 тысяч рублей — Минмособлимущество

В рамках защиты областной собственности региональное Министерство имущественных отношений в соответствии с ежегодным планом осуществляет контроль за использованием областного имущества юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев сообщил, что в 2017 году Минмособлимущество провело 84 проверки в учреждениях здравоохранения. В 18-ти из них нарушений не было. Остальным

66-ти учреждениям был начислен 201 штраф на сумму 672 тысячи рублей, среди которых 64 штрафа было вынесено должностным лицам, а два — юридическим. Также выдано 202 предписания об устранении выявленных нарушений.

В плане проверки на 2018 год стоит 111 учреждений социальной, образовательной и спортивной сфер Московской области. За I квартал года проведено 23 проверки и вынесено 44 постановления на 181 тысячу рублей штрафа, а также 46 требований об устранении нарушений. Чаще всего штрафы накладываются на лиц, ответственных за имущество. За I квартал оштрафованы 22 должностных лица

— Андрей Аверкиев.

Так, штраф от 4000 до 5000 рублей можно получить, к примеру, если распорядиться имуществом региона без разрешения правительства Московской области . Использование областного имущества без оформления документов или осуществление несанкционированных перепланировок приводят к штрафу должностных лиц от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, а юридические лица должны будут заплатить от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей может быть наложен и за ненадлежащую «заботу» об имуществе.

Плановые проверки за использованием областного имущества определены Прокуратурой Московской области в рамках

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь главой 12 Закона Московской области от 04.05.2016

№ 37/

2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».