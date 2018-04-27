Сайт Мосгордумы занял первое место на конкурсе информресурсов законодательных органов власти регионов РФ

Сайт Мосгордумы занял первое место на конкурсе информационных ресурсов законодательных органов власти регионов РФ за 2017 г. Об этом сообщается на официальном сайте столичного парламента.

«На заседании комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям подведены итоги ежегодного конкурса по оценке сайтов (порталов) законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации за 2017 г. На заседании комиссии были представлены результаты ежегодного исследования по оценке официальных сайтов законодательных собраний всех регионов России. Методика исследования включает свыше 100 качественных и количественных показателей для каждого сайта. По совокупности показателей официальный сайт Московской городской Думы занял первое место», — говоритсяя в сообщении.

Отмечается, что председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников поблагодарил организаторов проекта по оценке сайтов за высокую оценку сайта МГД.

«Считаю справедливым разделить нашу победу с авторами исследования по оценке состояния сайтов, ведь в своей работе мы ориентировались в том числе и на их рекомендации. Хочу отметить, что проект по оценке состояния сайтов законодательных органов власти субъектов РФ весьма своевременный и актуальный в свете программы «Цифровая экономика». В определенной степени этот проект опередил время, поскольку успешно развивается уже четвертый год. Огромную работу по методическому обеспечению данного исследования, сбору и анализу данных проделала комиссия Совета законодателей РФ по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. Отдельно хочу поблагодарить организаторов за открытость и готовность к сотрудничеству по совершенствованию методики исследования», — приводятся в материале слова А. Шапошникова.