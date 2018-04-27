ГАТИ нашла в Петербурге незаконные велодорожки

Санкт-Петербурге государственная административно-техническая инспекция обнаружила самовольно обустроенные велосипедные дорожки. Об этом сообщили в пресс-службе структуры.

Работы ведутся на Яхтенной улице — от улицы Савушкина до Приморского проспекта. Инспекция выдала ордер СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» на ремонт тротуаров на этом отрезке. Он действует с 20 апреля по 5 июня. Однако сейчас там без согласования делают велодорожки по заказу СПб ГКУ «Городской центр управления парковками СПб».

17 апреля Центр действительно подавал заявку на обустройство, но она до сих пор находится на рассморении. В результате ГАТИ возбудила административное дело.