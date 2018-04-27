Когда в 2018 году будет Троица?

Православные христиане отмечают этот праздник на 50-ый день после Пасхи.

Троица один из переходящих православных праздников и напрямую зависит от того, когда в этом году праздновали Пасху. Троицу традиционно отмечают на 50-ый день после Воскресения Христова, именно поэтому Троицу также называют Пятидесятницей. В 2018 году Пасху православные христиане отмечали 8 апреля, а значит Троицу будут праздновать 27 мая.

На Троицу принято приносить в храмы берёзовые веточки, цветы и зелёную траву. Веточки уже через несколько дней можно будет забрать домой, как святыню.

«Троица — начало нашей православной церкви . Потому что в день Святой Троицы, пятидесятый день после Святой Пасхи Дух Святой снизошел на святых апостолов в виде огненных языков. И стали святые апостолы говорить на разных языках, чтобы их все понимали, — рассказывает митрополит Омский и Таврический Владимир. — Мы знаем разные точки зрения о Святой Троице. Мы знаем, что Святая Троица в виде трех ангелов явилась праведному Аврааму под Мамврийским дубом. Икону с этим событием написал в 16 веке Андрей Рублев … Когда Господь наш Иисус Христос принял крещение, Святая Троица снова была явлена миру. Мы знаем из Евангелия, что Господь наш принимал Крещение от святого Иоанна Крестителя и раздался голос Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», а в виде голубя спустился Дух Святой. Преподобный Кирилл учитель Словенский так объясняет Святую Троицу: на небе мы видим солнце в виде круга, из этого круга исходит свет. Свет — это не круг, но он сияет нам всем. Вот это и есть сияние Божие, это и есть Сын Божий. Из этого же круга исходит тепло — это Дух Святый. Тепло — это не свет, и свет — не тепло, и тепло — не круг. Действительно, Бог не разделяется, Бог един всегда».

Отметим, что веточки берёзы и цветы принято приносить не только в храмы, но и домой.