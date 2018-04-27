Сельхозтоваропроизводителям могут облегчить возмещение страхового ущерба

Производителям сельскохозяйственных товаров и услуг при заключении договора страхования может быть упрощена процедура возмещения ущерба.

Соответствующие изменения в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон „О развитии сельского хозяйства“ предложило внести в Госдуму Правительство.

Документ предлагает расширить список случаев, которые позволяют сельхозоваропроизводителям получать страховое возмещение.

Среди прочего страховое возмещение для них будет возможно в случае вынужденного убоя застрахованных животных, направленного на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных.

Предлагается также скорректировать перечень опасных природных явлений и стихийных бедствий, от воздействия которых страхуется риск утраты урожая, установить возможность применения авиационного и космического мониторинга сельскохозяйственных культур для экспертизы в целях подтверждения факта страхового случая и определения размера причинённого ущерба при наличии разногласий сторон договора сельскохозяйственного страхования.

Законопроект рассмотрен и одобрен 16 апреля в рамках заседания Комиссии кабмина по законопроектной деятельности.