«Президенту рассиски федерацию»: грузин пожаловался на отказ в получении гражданства РФ

48‐летний Нодар М. вот уже три года пытается стать гражданином Российской Федерации , но постоянно получает отказы от УФМС. Он купил паспорт еще в 90‐х годах, но при замене оказалось, что документ поддельный. В итоге, отчаянный мужчина обратился напрямую к президенту России Владимиру Путину . Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах Краснодарского края

По информации источника, Нодар еще в девяностых незаконно купил российский паспорт и жил по нему на территории России. А в 45 лет пришел его менять, но в базе информации на такого гражданина не оказалось. Поддельный документ изъяли.

Нодар уже три года просит госструктуры признать его гражданином России, ведь он большую часть жизни прожил в этой стране, да и его дети родились в РФ.

Ему предложили пройти тест на знание русского языка, однако пока он не смог это сделать. В итоге, он обратился напрямую к президенту. Текст обращения публикует «360».

ест все документ подтверждаюши на постоияна проживания россиски федерации. втом числе получена воени билет ссср ски (…) ест собствени недвижемости котори оформлен на мения…

— Нодар.

Грамматика сообщения сохранена. К слову, чтобы получить российское гражданство необходимо сдать экзамен на знание русского языка.