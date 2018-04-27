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Президент Румынии потребовал отставки премьер-министра
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Президент Румынии потребовал отставки премьер-министра 

РИА Новости 2 часа назад
КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал отставки премьера Виорики Данчилэ в связи с утратой доверия.
"Я отзываю доверие у госпожи Данчилэ, она не справляется с позицией премьер-министра Румынии и превращает правительство в уязвимость для Румынии, поэтому я публично прошу отставки Данчилэ с поста премьер-министра", — заявил Йоханнис на брифинге в резиденции в Котроченах.
Как напомнил президент, правительство было создано 29 января этого года. По его словам, ему хватило трех месяцев работы кабмина, чтобы сделать выводы.
Данчилэ должна была встретиться с Йоханнисом в пятницу, чтобы обсудить конфликт между правительством и Национальным банком Румынии. Кроме того, ранее президент говорил, что ждет объяснений о поездке премьера в Израиль без его мандата. Правительство уведомило администрацию президента, что Данчилэ на встрече не появится.
Согласно конституции Румынии, президент не имеет права отправить премьер-министра в отставку. Рассматривать этот вопрос будут депутаты парламента.
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