Премьер Румынии не видит причин уходить в отставку

В пятницу Йоханнис потребовал отставки Данчилэ в связи с утратой доверия. Оппозиционные партии парламента Румынии заявили, что готовы поддержать призыв президента и выдвинуть вотум недоверия премьеру.

"Я не вижу причин уходить в отставку. Я не могу сказать, что это влияет на меня, но это жест и заявление, которые сейчас не имеют смысла, этот способ работы может привести к ослаблению внешнего доверия, этого быть не должно. Мы должны забыть об обидах и разочарованиях и нести ответственность", — сказала Данчилэ в интервью каналу Romania TV.

Данчилэ должна была встретиться с Йоханнисом в пятницу, чтобы обсудить конфликт между правительством и Национальным банком Румынии. Кроме того, ранее президент говорил, что ждет объяснений о поездке премьера в Израиль без его мандата. Однако кабмин уведомил администрацию президента , что Данчилэ на встрече не появится.

Премьер объяснила, что отказалась от встречи с президентом, поскольку ее «вызвали, точно ученика в школу». «И прежде оценки и выражения президента обижали меня, поэтому я не поехала в Котрочень. Я пыталась сохранить равновесие, хорошо сотрудничать, я позвонила, чтобы сообщить об этом президенту, он был на встрече… Его реакция оказалась публичной», — добавила премьер.

Данчилэ была выдвинута на пост премьер-министра в январе 2018 года правящей коалицией в составе Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов. Она стала третьим премьером страны за семь месяцев и первой женщиной, возглавившей румынское правительство.