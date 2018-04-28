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Премьер Румынии не видит причин уходить в отставку
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Премьер Румынии не видит причин уходить в отставку 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Савельев
КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ, отставки которой требует президент страны Клаус Йоханнис, заявила, что не собирается уходить с должности.
В пятницу Йоханнис потребовал отставки Данчилэ в связи с утратой доверия. Оппозиционные партии парламента Румынии заявили, что готовы поддержать призыв президента и выдвинуть вотум недоверия премьеру.
"Я не вижу причин уходить в отставку. Я не могу сказать, что это влияет на меня, но это жест и заявление, которые сейчас не имеют смысла, этот способ работы может привести к ослаблению внешнего доверия, этого быть не должно. Мы должны забыть об обидах и разочарованиях и нести ответственность", — сказала Данчилэ в интервью каналу Romania TV.
Данчилэ должна была встретиться с Йоханнисом в пятницу, чтобы обсудить конфликт между правительством и Национальным банком Румынии. Кроме того, ранее президент говорил, что ждет объяснений о поездке премьера в Израиль без его мандата. Однако кабмин уведомил администрацию президента, что Данчилэ на встрече не появится.
Премьер объяснила, что отказалась от встречи с президентом, поскольку ее «вызвали, точно ученика в школу». «И прежде оценки и выражения президента обижали меня, поэтому я не поехала в Котрочень. Я пыталась сохранить равновесие, хорошо сотрудничать, я позвонила, чтобы сообщить об этом президенту, он был на встрече… Его реакция оказалась публичной», — добавила премьер.
Данчилэ была выдвинута на пост премьер-министра в январе 2018 года правящей коалицией в составе Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов. Она стала третьим премьером страны за семь месяцев и первой женщиной, возглавившей румынское правительство.
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