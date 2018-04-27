«Школа Безопасности-2018»: я не спасатель, я — только учусь

В Центральном административном округе прошел окружной (межрайонный) этап соревнований «Школа Безопасности-2018». Общее руководство за проведением соревнований осуществляет Департамент образования города Москвы , Главное управление МЧС России по г. Москве и Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

На два дня природный заказник «Воробьевы горы» превратился в настоящую полосу препятствий, которую преодолевают команды старшей (14–16 лет) и младшей (12–13 лет) возрастных групп. Соревнования «Школа Безопасности» давно стали традиционными, проходят ежегодно и привлекают большое количество участников. В этот раз собралось 70 команд от 57 образовательных комплексов ЦАО.

— Надеяться на спасателей и ждать помощи нужно, но каждый человек должен сам знать, как действовать при чрезвычайных ситуациях и помогать спасти других, — говорит начальник Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ Дмитрий Рябцев. — Каждый должен задать себе вопрос: его безопасность ему важна или он ее готов доверить всем, кроме себя? Как бы быстро не отреагировали спасатели, в какой-то момент человек может оказаться один в беде. Эти соревнования учат первичным навыкам поведения при ЧС. Участники видят, как работают спасатели и понимают, как лучше действовать, а что категорически делать запрещено.

Соревнования состоят из нескольких этапов, которые, в свою очередь, делятся на блоки. Первый и самый зрелищный — «Маршрут выживания».

Проходя блок «Ликвидация последствий ЧС природного характера», ребята надевали боевую одежду пожарного, спасали «пострадавшего» из завала, прокладывали рукавную линию и «тушили пожар» струей воды по мишеням с резервуаром. Как только резервуар наполняется водой, загорается лампочка — задание выполнено.

— Тут такая атмосфера хорошая, — говорит девушка из команды ГБОУ «Пушкинская школа 1500», демонстрируя свое умение вязать узел «австрийский проводник» — еще одно из заданий этапа «Маршрут выживания». — Мы тут все подружились. Командой когда готовились, думали: ну, соревнования и соревнования, главное — победить. А здесь, все по настоящему, понимаете? Друзья настоящие и лес…Почти… (улыбается) Классно, что мы здесь.

В блоке «Ликвидация последствий ЧС на Акватории» девчонки и мальчишки бросали спасательные круги, использовали конец Александрова, проходили слалом на лодках и спасали «пострадавшего». Затем нужно было «оживить» лежащего на земле манекена «Гошу».

— Команды хорошо подготовлены, — говорит оператор-координатор системы экологического образования, краеведения и туризма по МРСД№2 Арсений Калашников. — Все находятся в одинаковых условиях. Общая картина достаточно достойная. Нужно отметить, соревнованиям предшествовала очень большая и разноплановая подготовка. На первом месте стояла безопасность участников. К работе привлекался профессиональный судейский состав, судьи по спортивному туризму, в том числе сотрудники детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Департамента образования города Москвы.

Судьи внимательно наблюдали за действиями ребят, фиксировали ошибки и помогали советами. Также участников соревнований страховали пожарные 8 и 9 пожарно-спасательных частей.

Еще один этап — конкурс стенгазет. Здесь уже не будущие спасатели, а почти журналисты делились историями о подготовке команд, брали интервью у своих товарищей, рисовали иллюстрации.

«У нас проходил школьный этап, и я надевал костюм БОП — это было весело, особенно то, что я невысокого роста и утопал в нем, но я справился и порадовал друзей» (Алексей, команда «Веселые панды»), «Нам очень нравится идея этих Соревнований! Кроме массы адреналина и драйва, мы отработаем важнейшие навыки оказания помощи. И себе и нашим товарищам. Очень приятно ощущать в себе силы и знания того, чтобы вызволить человека из беды» (команда «Веселые панды»), «Оказание первой помощи. Этот курс проходили все участник нашей команды, но единогласно мы решили, что на этом будут специализироваться девочки, а помогать им будет „Гоша“ — наш манекен. Он стал полноценным членом нашей команды» (команда школы 1247).

— Я не ожидал, что все будет так, как «взаправду», — заключил юный спасатель, избавляясь от шлема. — Мы тренировались, конечно. И в пожарные части, ходили… Спасатели — реально крутые ребята.

— Вы теперь тоже крутые.

— Мы? Мы — нет. Я не спасатель, я — только учусь.