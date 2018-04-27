Волонтеры прошли обучение первой помощи

На базе Пожарно-спасательного отряда №207 ГКУ «ПСЦ» состоялось занятие для управленческого состава городских волонтёров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России . П рофессиональные спасатели провели практический тренинг по оказанию первой помощи при состояниях, угрожающих жизни и здоровью граждан.

В течение трех месяцев специалисты Департамента ГОЧСиПБ проводили обучение с добровольцами ресурсного центра «Мосволонтер». С февраля по апрель команда московских пожарных и спасателей подготовила более шести тысяч волонтеров, которые будут задействованы в период подготовки и проведения «Чемпионата Мира по футболу 2018»

— Основным условием качественного проведения такого важного события является комфорт не только жителей Москвы , но и наших гостей, а основным критерием комфорта является уверенность в безопасности, — говорит Андрей Иванов , начальник Управления оперативного планирования и организации деятельности пожарно-спасательных сил Департамента ГОЧСиПБ. — Та численность волонтеров, которая привлекается на Чемпионат мира, является тем звеном, которое своевременно может и уже знает, как предупредить возможное возникновение внештатной ситуации, а в случае ее проявления правильно действовать. Все это создает общую культуру безопасности наших граждан.

На заключительном занятии в 207ПСО тим-лидеры городских волонтеров узнали, как оказывать первую помощь, получили навыки практических действий при проведении сердечно-легочной реанимации, научились накладывать повязки при ожогах и обморожениях. В ходе тренинга ребята получили еще один очень важный навык: психологическая помощь пострадавшему человеку и работа с толпой. Умение найти подход, успокоить и организовать людей, правильно реагировать на некорректное поведение пригодится волонтерам и в обычной жизни. Узнали ребята и то, как правильно применять первичные средства пожаротушения, имеющиеся на объектах, задействованных в проведении «Чемпионата Мира по футболу».

Обучение было организовано на четырех точках, где с каждой группой городских волонтеров занимался сотрудник нештатной медицинской службы «Пожарно-спасательного центра».

Место проведения тренинга выбрано не случайно. Пожарно-спасательный отряд №207 ГКУ «ПСЦ» — самое крупное подразделение в Европе не только по численности личного состава, но и по количеству пожарно-спасательной техники. Больше десяти лет его сотрудники обеспечивают безопасность жилых домов, детских больниц, роддома, части акватории Москва-реки, третьего транспортного кольца и других объектов повышенного риска Центрального административного округа. В штате отряда 190 человек, ежедневно на дежурство заступает тридцать два.

На занятии ребята смогли не только получить навыки оказания первой помощи, но и познакомится с работой настоящих пожарных и спасателей. Андрей Иванов подробно рассказал волонтерам, как организована работа отряда, какие силы и средства задействуются при ликвидации чрезвычайных ситуаций, познакомил ребят с пожарной техникой и специальным оборудованием.

Участие в мероприятии приняло более пятидесяти человек. Теперь они должны распространить полученные знания и навыки среди остальных московских волонтеров.