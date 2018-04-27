Волонтеры прошли обучение первой помощи 

На базе Пожарно-спасательного отряда №207 ГКУ «ПСЦ» состоялось занятие для управленческого состава городских волонтёров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. П рофессиональные спасатели провели практический тренинг по оказанию первой помощи при состояниях, угрожающих жизни и здоровью граждан.
В течение трех месяцев специалисты Департамента ГОЧСиПБ проводили обучение с добровольцами ресурсного центра «Мосволонтер». С февраля по апрель команда московских пожарных и спасателей подготовила более шести тысяч волонтеров, которые будут задействованы в период подготовки и проведения «Чемпионата Мира по футболу 2018»
— Основным условием качественного проведения такого важного события является комфорт не только жителей Москвы, но и наших гостей, а основным критерием комфорта является уверенность в безопасности, — говорит Андрей Иванов, начальник Управления оперативного планирования и организации деятельности пожарно-спасательных сил Департамента ГОЧСиПБ. — Та численность волонтеров, которая привлекается на Чемпионат мира, является тем звеном, которое своевременно может и уже знает, как предупредить возможное возникновение внештатной ситуации, а в случае ее проявления правильно действовать. Все это создает общую культуру безопасности наших граждан.
На заключительном занятии в 207ПСО тим-лидеры городских волонтеров узнали, как оказывать первую помощь, получили навыки практических действий при проведении сердечно-легочной реанимации, научились накладывать повязки при ожогах и обморожениях. В ходе тренинга ребята получили еще один очень важный навык: психологическая помощь пострадавшему человеку и работа с толпой. Умение найти подход, успокоить и организовать людей, правильно реагировать на некорректное поведение пригодится волонтерам и в обычной жизни. Узнали ребята и то, как правильно применять первичные средства пожаротушения, имеющиеся на объектах, задействованных в проведении «Чемпионата Мира по футболу».
Обучение было организовано на четырех точках, где с каждой группой городских волонтеров занимался сотрудник нештатной медицинской службы «Пожарно-спасательного центра».
Место проведения тренинга выбрано не случайно. Пожарно-спасательный отряд №207 ГКУ «ПСЦ» — самое крупное подразделение в Европе не только по численности личного состава, но и по количеству пожарно-спасательной техники. Больше десяти лет его сотрудники обеспечивают безопасность жилых домов, детских больниц, роддома, части акватории Москва-реки, третьего транспортного кольца и других объектов повышенного риска Центрального административного округа. В штате отряда 190 человек, ежедневно на дежурство заступает тридцать два.
На занятии ребята смогли не только получить навыки оказания первой помощи, но и познакомится с работой настоящих пожарных и спасателей. Андрей Иванов подробно рассказал волонтерам, как организована работа отряда, какие силы и средства задействуются при ликвидации чрезвычайных ситуаций, познакомил ребят с пожарной техникой и специальным оборудованием.
Участие в мероприятии приняло более пятидесяти человек. Теперь они должны распространить полученные знания и навыки среди остальных московских волонтеров.
— Мы готовы на 99,9%, — заверила директор Ресурсного центра «Мосволонтер» Ирина Швец. — Я очень надеюсь, что этот бесценный вклад, который вносят в подготовку волонтеров наши партнеры из ГОЧСиПБ, окажется полезным на чемпионате мира. Конечно, очень хочется, чтобы эти знания не пригодились, но наши волонтеры должны быть готовы ко всему, даже если потребуется оказать первую помощь.