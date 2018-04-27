В Омской области у охотников за два дня изъяли 50 ружей

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

25 и 26 апреля омские росгвардейцы проверили 524 охотника. Сотрудники пресекли 51 административное правонарушение. Всего за два дня проверок за нарушения изъяли 50 ружей, 5 единиц оружия ограниченного поражения, 3 единицы оружия самообороны.

Отметим, что некоторые охотники добровольно сдали два ружья.

«Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к нему», — уточнили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Добавим, что в ведомстве обещают, что подобные проверки будут продолжены.