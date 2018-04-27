Маньяк-убийца не смог добраться до Пугачевой 

30 лет назад милиция разбирала дело Анатолия Нагиева, осужденного за изнасилование в 17 лет. За годы в тюрьме он полюбил творчество Аллы Пугачевой настолько, что, выйдя из места заключения, решил во что бы то ни стало добраться до своего кумира.
Будучи в Москве, он собрал всю необходимую информацию об артистке: ее круг общения, график гастролей и т. д. «Нагиев раздобыл солидную одежду, купил красивые цветы и проник в гримерную певицы, где представился серьезным человеком. Он высказал восхищение, засыпал комплиментами, она согласилась на встречу, передала свою визитку, где был указан ее домашний адрес», — рассказал бывший сотрудник правоохранительных органов Николай Ефимченко.
По некоторым данным, маньяк уже был в подъезде, где жила певица, но консьержка заприметила странного мужчину, из-за чего Анатолию пришлось бежать. После этого случая Нагиев изнасиловал и убил четверых женщин, после чего был пойман, передает «Комсомольская правда».