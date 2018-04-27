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Полтавченко прокатился в библиотеке на колесах
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Полтавченко прокатился в библиотеке на колесах 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Библиотека на колёсах отправилась курсировать по петербургскому метрополитену. В первый рейс в составе из восьми вагонов, брендированных книжной символикой, отправился губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
В этом году проехаться в метро-библиотеке могут пассажиры синей ветки. В оформлении состава использована символика 315-летия Северной столицы.
«Всего в магазине Литрес доступно более 875 тысяч книг, из которых около 32 тысяч — бесплатные. За два года в рамках акции пассажиры метро бесплатно скачали около 200 тысяч книг, — рассказала председатель комитета по региональному развитию Российского книжного союза Марина Абрамова. — Поэтому можно сказать, что главную задачу мы выполнили — удобный электронный формат делает доступнее шедевры мировой классики».
В рамках проекта «Мобильная библиотека» пользователям для скачивания предоставляется 100 книг. В подборку для литературного поезда вошли произведения лауреатов нобелевской премии по литературе: Эллис Манро, Орхана Памука, Кадзуо Исигуро. Читатели могут скачивать их произведения в метро совершенно бесплатно.
Губернатор Георгий Полтавченко после поездки в библиотечном вагоне выразил уверенность в том, что проект обязательно нужно тиражировать и на пригородные поезда.
«Возможность непосредственного контакта с читателями неоценима, — поддержал предложение писатель Дмитрий Миропольский. — Люди читают — и это прекрасно!».
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