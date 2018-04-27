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Минкультуры: законопроект об аттестации экскурсоводов согласован со всеми ведомствами
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Минкультуры: законопроект об аттестации экскурсоводов согласован со всеми ведомствами 

ТАСС 2 часа назад
КАЛУГА, 27 апреля. /ТАСС/. Законопроект об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников на данный момент согласован со всеми ведомствами, сообщила в пятницу на совещании в Калуге заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в ходе пленарного заседания Координационного совета по туризму при Министерстве культуры РФ.
Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ разрабатывает законопроект по обязательной аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников. В нем прописаны требования к гидам, экскурсоводам и проводникам, фиксируются профессиональные стандарты для деятельности инструкторов-проводников, от которых зависит безопасность туристов. Кроме того, законопроектом определяются уровни сложности маршрутов, требования к ним, их классификация (водные, горные, подземные и другие).
"Задача на 2018 год — принятие закона об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Этим законопроектом впервые вводится регулирование экскурсионного рынка. Этот закон сложнейший, мы привлекали все регионы России. В настоящее время, что важно, законопроект согласован со всеми ведомствами и этот законопроект внесен в правительство РФ", — сказала Манилова.
Она отметила, что в 2017 году уже был принят профессиональный стандарт «Инструктор-проводник», который уже утвержден в реестре Минтруда РФ. «В нем использован лучший опыт Австрии. Взяли все у австрийцев: их опыт не только в практической организации горнолыжного туризма и работа с инструкторами-проводниками, но и нормативно-правовой сфере, так будем делать и впредь», — добавила замминистра.
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