Минкультуры: законопроект об аттестации экскурсоводов согласован со всеми ведомствами

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ разрабатывает законопроект по обязательной аттестации экскурсоводов и инструкторов-проводников. В нем прописаны требования к гидам, экскурсоводам и проводникам, фиксируются профессиональные стандарты для деятельности инструкторов-проводников, от которых зависит безопасность туристов. Кроме того, законопроектом определяются уровни сложности маршрутов, требования к ним, их классификация (водные, горные, подземные и другие).

"Задача на 2018 год — принятие закона об аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Этим законопроектом впервые вводится регулирование экскурсионного рынка. Этот закон сложнейший, мы привлекали все регионы России. В настоящее время, что важно, законопроект согласован со всеми ведомствами и этот законопроект внесен в правительство РФ ", — сказала Манилова.