Ещё
Татарстан и Турция договорились совместно развивать малый и средний бизнес
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве

Татарстан и Турция договорились совместно развивать малый и средний бизнес 

ТАСС 48 минут назад
КАЗАНЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Фонд поддержки предпринимательства Татарстана и Управление по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ) Турции договорились о сотрудничестве в сфере поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики Татарстана.
"Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан и Управление по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса Турции подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в рамках встречи президента Татарстана Рустама Минниханова и министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева с министром экономики Турции Нихатом Зейбекджи в Анкаре", — отмечается в сообщении.
По словам Минниханова, опыт Турции в сфере поддержки МСБ, развития инфраструктуры промышленных площадок представляет большой интерес для Татарстана. Он отметил, что республика придает большое значение развитию контактов с этим государством в рамках российско-турецких отношений.
По данным Приволжского таможенного управления, товарооборот между Татарстаном и Турцией в 2017 году вырос на 40% к уровню предыдущего года и составил $303,9 млн
ТАСС: последние новости
Волгоградские депутаты приняли решение внести в Госдуму законопроект о переводе часов Аграрии Коми увеличат площади под кукурузу и другие высокоценные культуры AFP: Помпео примет участие во встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе 27 апреля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ190
Поставим Макаревича на место659
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Кореи помирились89
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение