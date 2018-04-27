Татарстан и Турция договорились совместно развивать малый и средний бизнес

КАЗАНЬ , 27 апреля. / ТАСС /. Фонд поддержки предпринимательства Татарстана и Управление по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ) Турции договорились о сотрудничестве в сфере поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики Татарстана.

"Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан и Управление по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса Турции подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в рамках встречи президента Татарстана Рустама Минниханова и министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева с министром экономики Турции Нихатом Зейбекджи в Анкаре ", — отмечается в сообщении.

По словам Минниханова, опыт Турции в сфере поддержки МСБ, развития инфраструктуры промышленных площадок представляет большой интерес для Татарстана. Он отметил, что республика придает большое значение развитию контактов с этим государством в рамках российско-турецких отношений.

По данным Приволжского таможенного управления, товарооборот между Татарстаном и Турцией в 2017 году вырос на 40% к уровню предыдущего года и составил $303,9 млн