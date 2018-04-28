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Традиционный субботник прошел в Свердловском областном госпитале ветеранов войн в канун майских праздников
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Традиционный субботник прошел в Свердловском областном госпитале ветеранов войн в канун майских праздников 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов 28 апреля дал стал традиционному субботнику в Свердловском областном госпитале ветеранов войн. На уборку территории вышли спикер Законодательного собрания Людмила Бабушкина, вице-спикер парламента Виктор Шептий, сотрудники администрации главы региона, члены кабинета министров и сотрудники правительства, депутаты областного парламента.
«Стало доброй традицией в канун главного нашего праздника — Дня Победы — приводить в порядок территорию госпиталя ветеранов войн. Особенную важность это приобретает в Год волонтера, объявленный Президентом Российской Федерации. Эти добрые традиции и эта уже теперь большая политическая история возникли благодаря проведению вот таких субботников», — сказал первый вице-губернатор Алексей Орлов.
По словам Людмилы Бабушкиной, весной всегда приезжают на субботник в госпиталь на улице Соболева не только для сотрудников администрации губернатора и правительства региона, а народные избранники.
«Важно, чтобы ветераны Великой Отечественной войны и других военных конфликтов не только получали здесь высококвалифицированную медицинскую помощь и поддержку, но и чтобы они могли выйти весной во двор и полюбоваться на благоустроенную территорию, на цветение деревьев», — сказала спикер Заксобрания.
Легендарный уральский врач, почетный начальник госпиталя Семен Спектор, поприветствовав участников субботника, отметил, что его душа и сердце переполняются радостью в такие моменты, когда на площадку медицинского учреждения выходит такое количество людей, чтобы привести ее в порядок после зимы.
«Это учреждение для святых людей нашей страны, которые отстояли ее честь и независимость в годы Великой Отечественной войны и в последующем трудились на ее благо», — сказал он.
Участники субботника очистили территорию госпиталя от мусора, покрасили поребрики, а также по сложившейся традиции высадили на территории молодые кедры.
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