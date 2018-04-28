Традиционный субботник прошел в Свердловском областном госпитале ветеранов войн в канун майских праздников

«Стало доброй традицией в канун главного нашего праздника — Дня Победы — приводить в порядок территорию госпиталя ветеранов войн. Особенную важность это приобретает в Год волонтера, объявленный Президентом Российской Федерации. Эти добрые традиции и эта уже теперь большая политическая история возникли благодаря проведению вот таких субботников», — сказал первый вице-губернатор Алексей Орлов.

По словам Людмилы Бабушкиной, весной всегда приезжают на субботник в госпиталь на улице Соболева не только для сотрудников администрации губернатора и правительства региона, а народные избранники.

«Важно, чтобы ветераны Великой Отечественной войны и других военных конфликтов не только получали здесь высококвалифицированную медицинскую помощь и поддержку, но и чтобы они могли выйти весной во двор и полюбоваться на благоустроенную территорию, на цветение деревьев», — сказала спикер Заксобрания.

Легендарный уральский врач, почетный начальник госпиталя Семен Спектор, поприветствовав участников субботника, отметил, что его душа и сердце переполняются радостью в такие моменты, когда на площадку медицинского учреждения выходит такое количество людей, чтобы привести ее в порядок после зимы.

«Это учреждение для святых людей нашей страны, которые отстояли ее честь и независимость в годы Великой Отечественной войны и в последующем трудились на ее благо», — сказал он.

Участники субботника очистили территорию госпиталя от мусора, покрасили поребрики, а также по сложившейся традиции высадили на территории молодые кедры.