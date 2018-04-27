В Кургане сторонники Навального выйдут 5 мая на митинг вопреки решению властей

Штаб подавал уведомление о проведении митинга на 5 мая в 12 часов у кинотеатра «Россия», а затем планировалось шествие до Детского парка. Цель акции— выразить своё право быть гражданином.

Как сообщили в правительстве области, уведомление на проведение мероприятия у кинотеатра на это время было подано другим заявителем раньше, чем навальновцами. Поэтому штабу Навального предложено выбрать другое место.

В итоге на странице курганского штаба Начального «ВКонтакте» опубликовано приглашение на митинг 5 мая у кинотеатра «Россия», но в 17 часов.

«Подобный отказ безоснователен. Как и в прошлые разы, чиновники плюют на закон, лишь бы помешать нам открыто выражать недовольство происходящим в стране и регионе. Поэтому, основываясь на базовых человеческих правах, закреплённых Конституцией России , мы выйдем 5 мая на заявленное нами место…. Акция будет полностью законна», говорится в обращении.

Михаил Кузовков сообщил «ФедералПресс» , что позиция правительства области, не согласовавшего место для митинга, сегодня будет обжалована в суде.

По информации пресс-службы мэрии, уведомление по поводу шествия до Детского парка в администрацию Кургана не поступало.

«Да, уведомление о шествии следовало подавать в администрацию Кургана, признал Кузовков, но мы уже пропустили сроки. И теперь сосредоточимся на проведении митинга».

Фото: oblast45.ru