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В Кургане сторонники Навального выйдут 5 мая на митинг вопреки решению властей
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В Кургане сторонники Навального выйдут 5 мая на митинг вопреки решению властей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Штаб подавал уведомление о проведении митинга на 5 мая в 12 часов у кинотеатра «Россия», а затем планировалось шествие до Детского парка. Цель акции— выразить своё право быть гражданином.
Как сообщили в правительстве области, уведомление на проведение мероприятия у кинотеатра на это время было подано другим заявителем раньше, чем навальновцами. Поэтому штабу Навального предложено выбрать другое место.
В итоге на странице курганского штаба Начального «ВКонтакте» опубликовано приглашение на митинг 5 мая у кинотеатра «Россия», но в 17 часов.
«Подобный отказ безоснователен. Как и в прошлые разы, чиновники плюют на закон, лишь бы помешать нам открыто выражать недовольство происходящим в стране и регионе. Поэтому, основываясь на базовых человеческих правах, закреплённых Конституцией России, мы выйдем 5 мая на заявленное нами место…. Акция будет полностью законна», говорится в обращении.
Михаил Кузовков сообщил «ФедералПресс», что позиция правительства области, не согласовавшего место для митинга, сегодня будет обжалована в суде.
По информации пресс-службы мэрии, уведомление по поводу шествия до Детского парка в администрацию Кургана не поступало.
«Да, уведомление о шествии следовало подавать в администрацию Кургана, признал Кузовков, но мы уже пропустили сроки. И теперь сосредоточимся на проведении митинга».
Фото: oblast45.ru
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