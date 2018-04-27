Ещё
Власти предложили владельцу ДК «Химмаш» забрать под застройку землю у психдиспансера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти предложили владельцу ДК «Химмаш» забрать под застройку землю у психдиспансера 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Свердловские власти предложили компании AVS Group другой участок для строительства жилого комплекса, это позволит сохранить здание ДК «Химмаш». Об этом E1.RU рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.
По его словам, в качестве альтернативы компании предлагается один из неиспользуемых корпусов психдиспансера на Рощинской.
— Сейчас идут переговоры. Пока выезжают на место и смотрят. Окончательного решения нет, — рассказал собеседник.
В AVS Group подтвердили, что ведут переговоры с властями, но детали раскрывать отказались.
Жители Екатеринбурга всеми силами пытаются не допустить сноса ДК «Химмаш». Они собрали и передали Владимиру Путину 5200 подписей с просьбой спасти здание. Кроме того, они уже выходили на митинг в знак протеста против сноса. Окончательного решения о судьбе ДК пока не принято, однако родителей юных химмашевцев, которые занимаются в кружках и студиях, предупредили, что вскоре детям придется покинуть Дом культуры. Свердловские власти уже заявляли, что речи о сносе здания не идет.
e1.ru: последние новости
График перекрытий: какие улицы Екатеринбурга закроют в майские праздники В память о семье Романовых в Екатеринбурге пройдут два крестных хода «Люди не могут выехать»: во дворе на Химмаше провалилась дорога
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве84
Кореи помирились321
Поставим Макаревича на место931
Майские пенсии доставят по особому графику68
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение