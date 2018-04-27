Власти предложили владельцу ДК «Химмаш» забрать под застройку землю у психдиспансера

Свердловские власти предложили компании AVS Group другой участок для строительства жилого комплекса, это позволит сохранить здание ДК «Химмаш». Об этом E1.RU рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, в качестве альтернативы компании предлагается один из неиспользуемых корпусов психдиспансера на Рощинской.

— Сейчас идут переговоры. Пока выезжают на место и смотрят. Окончательного решения нет, — рассказал собеседник.

В AVS Group подтвердили, что ведут переговоры с властями, но детали раскрывать отказались.