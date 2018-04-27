Власти предложили владельцу ДК «Химмаш» забрать под застройку землю у психдиспансера 

Свердловские власти предложили компании AVS Group другой участок для строительства жилого комплекса, это позволит сохранить здание ДК «Химмаш». Об этом E1.RU рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.
По его словам, в качестве альтернативы компании предлагается один из неиспользуемых корпусов психдиспансера на Рощинской.
— Сейчас идут переговоры. Пока выезжают на место и смотрят. Окончательного решения нет, — рассказал собеседник.
В AVS Group подтвердили, что ведут переговоры с властями, но детали раскрывать отказались.
Жители Екатеринбурга всеми силами пытаются не допустить сноса ДК «Химмаш». Они собрали и передали Владимиру Путину 5200 подписей с просьбой спасти здание. Кроме того, они уже выходили на митинг в знак протеста против сноса. Окончательного решения о судьбе ДК пока не принято, однако родителей юных химмашевцев, которые занимаются в кружках и студиях, предупредили, что вскоре детям придется покинуть Дом культуры. Свердловские власти уже заявляли, что речи о сносе здания не идет.