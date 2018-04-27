КДЦ № 4 принял участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда

По итогам конкурса коллектив центра занял первое место в номинации «Лучшая организация среди медицинских организаций государственной системе здравоохранения города Москвы , оказывающих первичную медико-санитарную помощь».

25 апреля в конференц-зале городской поликлиники № 5 на ежегодном совещании специалистов по охране труда, посвящённое Всемирному дню охраны труда победителям были вручены Почетные грамоты Департамента здравоохранения города Москвы и призы профсоюза работников города Москвы, занявшие призовые места по результатам конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда.