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КДЦ № 4 принял участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда
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КДЦ № 4 принял участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
По итогам конкурса коллектив центра занял первое место в номинации «Лучшая организация среди медицинских организаций государственной системе здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь».
25 апреля в конференц-зале городской поликлиники № 5 на ежегодном совещании специалистов по охране труда, посвящённое Всемирному дню охраны труда победителям были вручены Почетные грамоты Департамента здравоохранения города Москвы и призы профсоюза работников города Москвы, занявшие призовые места по результатам конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда.
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