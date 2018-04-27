УФАС вынесла предупреждение главе Оренбурга Евгению Арапову

Причиной этому стала публикация на официальном портале Оренбурга новой редакции постановления администрации от 7 сентября 2017 года о принятии порядка проведения открытых конкурсов на право получения свидетельств на регулярные пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам.

В проекте антимонопольная служба усмотрела нарушение статьи федерального закона о защите конкуренции. По мнению ведомства, они могут привести к ограничению или устранению конкуренции в регионе на рынке регулярных пассажирских перевозок.

Также в опубликованном документе установлена не предусмотренная законом шкала оценки критериев допуска к участию в конкурсе претендентов.

Выданное предупреждение направлено на предотвращение возможного нарушения.