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УФАС вынесла предупреждение главе Оренбурга Евгению Арапову
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УФАС вынесла предупреждение главе Оренбурга Евгению Арапову 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Управление Федеральной антимонопольной службы Оренбуржья выдала предупреждение Евгению Арапову за неправильное оформление документов о пассажирских перевозках.
Причиной этому стала публикация на официальном портале Оренбурга новой редакции постановления администрации от 7 сентября 2017 года о принятии порядка проведения открытых конкурсов на право получения свидетельств на регулярные пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам.
В проекте антимонопольная служба усмотрела нарушение статьи федерального закона о защите конкуренции. По мнению ведомства, они могут привести к ограничению или устранению конкуренции в регионе на рынке регулярных пассажирских перевозок.
Также в опубликованном документе установлена не предусмотренная законом шкала оценки критериев допуска к участию в конкурсе претендентов.
Выданное предупреждение направлено на предотвращение возможного нарушения.
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