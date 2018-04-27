Администрация Оренбурга не смогла оспорить в суде предупреждение УФАС

Администрация Оренбурга не смогла оспорить в областном Арбитражном суде предупреждение Оренбургского УФАС России , сообщает антимонопольная служба.

Ранее ведомство выдало второе по счету предупреждение за нарушение федерального закона о защите конкуренции на рынке услуг по благоустройству и озеленению областного центра. Антимонопольная служба выяснила, что муниципалитет незаконно преобразовал два муниципальных казенных предприятий МО «город Оренбург» — «Благоустройство и озеленение» («БиОЗ») и «Комсервис» — в муниципальные бюджетные учреждения и включил их в муниципальные программы по комплексному развитию городских округов. По мнению УФАС, эти организации получили преимущество в аолучении субсидий на выполнение муниципального задания.