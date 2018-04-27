Порядок покупки долей в хозяйственных обществах изменят

В Правительстве одобрили законопроект, вносящий изменения в Закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом предлагается исключить из сферы применения федерального закона отношения, связанные с приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, товариществ и паёв в паевых фондах производственных кооперативов, а также отношения, возникающие при совместной инвестиционной деятельности на основании договора инвестиционного товарищества.