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Порядок покупки долей в хозяйственных обществах изменят
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Порядок покупки долей в хозяйственных обществах изменят 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Правительстве одобрили законопроект, вносящий изменения в Закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сообщается на сайте кабмина.
Законопроектом предлагается исключить из сферы применения федерального закона отношения, связанные с приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, товариществ и паёв в паевых фондах производственных кооперативов, а также отношения, возникающие при совместной инвестиционной деятельности на основании договора инвестиционного товарищества.
Документ будет внесён в Госдуму в установленном порядке.
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