С 24 по 27 апреля в Москве состоялся V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» 

Организаторами мероприятия выступили Национальный Центр ГЧП и Фонд «Росконгресс» при участии профильных федеральных министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты, "Деловой России", РСПП и Агентства стратегических инициатив. Генеральный партнер — Сбербанк.
Уже традиционно первый день конгресса стартовал с презентации Рейтинга регионов по уровню развития ГЧП и анализа лучших управленческих практик. В ТОП-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская и Самарская области, а также Республика Башкортостан. Пленарная дискуссия «Пространственное развитие 2024: инфраструктура определяет экономический рост» открылась приветственным словом, направленным в адрес участников Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. В своем обращении премьер-министр РФ подчеркнул важность обсуждения в рамках конгресса вопросов, связанных с формированием региональных инфраструктурных планов, созданием дополнительных мер поддержки, разработкой инструментов предпроектного финансирования, распределением рисков и обеспечением возвратности инвестиций в инфраструктурных проектах.
Заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин отметил, что в последние годы была зафиксирована динамика снижения частных инвестиций по отношению к ВВП, в этой связи особую актуальность приобретает использование новых финансовых механизмов, в частности, инфраструктурной ипотеки. По его мнению, этот инструмент должен плавно встраиваться в логику рынка, а также применяться исключительно в проектах, реализация которых невозможна без дополнительной господдержки.
Председатель правления Национального Центра ГЧП Павел Селезнев подчеркнул, что регионы продолжают оставаться драйвером развития ГЧП — на их долю приходится порядка 70% частных инвестиций. Однако, учитывая, что непокрытая потребность инвестиций в инфраструктуру оценивается в 1,6 трлн рублей, эксперт согласился с важностью запуска новых механизмов финансирования инфраструктуры, в том числе, возможно, за счет увеличения суверенного долга, а также обозначил необходимость «бюджетного маневра» с перераспределением расходов в пользу инфраструктуры. Первый день конгресса завершился юридическими дебатами, на которых участники дискуссии пришли к выводу, что, в случае принятия поправок по инфраструктурной ипотеке, федеральная правовая база для принятия частных денег в инфраструктуру и развития ГЧП будет в достаточной степени оптимизирована и от ее радикальной трансформации в ближайшие годы следует отказаться. Параллельно прошли дискуссии о барьерах на пути инфраструктурных инвестиций, а также о потенциале «коробочных решений» Сбербанка в социальной сфере.
В рамках второго дня эксперты обсудили развитие института сравнительного преимущества в России, а также использование своеобразных ГЧП-фильтров при принятии решений о реализации инфраструктурных проектов. Участники, среди которых были представители Минфина России, рассмотрели концепцию финансового инвестиционного аудита, а также выразили мнение, что экспертному сообществу необходимо сформулировать предложения о том, как внедрить принципы, активно использующиеся в мировой практике — сквозные критерии и понятные единые требования к ключевым документам. Большой интерес вызвала открытая дискуссия, посвященная практике арбитражных судов, ФАС и прокуратуры. В частности, были рассмотрены нашумевшие прецеденты: башкирский кейс, дело ХМАО-Югры, спор между ГК «Автодор» и ОАО «Главная дорога» об МГД и третейской оговорке и другие судебные разбирательства минувшего года. Во второй половине дня прошла экспертная сессия, посвященная риск-менеджменту и управлению проектами ГЧП, не получившим активное распространение в российской практике. В качестве перспективного направления рассмотрен потенциал привлечения частных инвестиций в промышленность, в частности, такие механизмы как ГЧП, офсеты и СПИКи, которые в настоящее время развиваются как самостоятельные инструменты, в то время как могли бы эффективно дополнять друг друга.
Заключительный день деловой программы был посвящен отраслевым вопросам. В ходе тематических мероприятий рассмотрены меры, которые позволят повысить качество социальной инфраструктуры за счет внебюджетного финансирования и привлечь частный капитал в телеком и сельское хозяйство. В завершение на роуд-шоу Москва, Хабаровский край и Самарская область презентовали для экспертной оценки перспективные ГЧП-проекты.
Финалом всей деловой программы стало обсуждение основных предложений по итогам конгресса, которые войдут в проект Национального доклада о привлечении частных инвестиций в развитие инфраструктуры и применении механизмов ГЧП. Учитывая, что лидеры рейтинга регионов по ГЧП используют на своих территориях передовые механизмы привлечения частных инвестиций в инфраструктуру, важно, чтобы с помощью Национального доклада лучшие практики доводились до субъектов Федерации, находящихся только в начале этого пути, отметил исполнительный директор Национального Центра ГЧП Максим Ткаченко. Как добавила директор Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Екатерина Сороковая, прошедшие дискуссии на полях конгресса станут дополнением к разработке концепции инфраструктурной ипотеки в двух ее ключевых направлениях: создание финансового механизма, который поможет наиболее эффективно использовать госсредства, а также совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ГЧП. В свою очередь, Павел Селезнев подчеркнул, что серьезные положительные трансформации рынка ГЧП выводят на первый план коммуникацию ее участников, «необходимо, чтобы федеральный центр знал о сложностях регионов и муниципалитетов». По его словам, одной из мер станет формирование Организационного комитета мероприятий инфраструктурного конгресса «РОСИНФРА», возглавить который согласился Министр экономического развития Максим Орешкин.
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