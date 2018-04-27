Законопроект о первом рабочем месте для молодежи могут разработать в Госдуме 

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов не исключает возможности разработки законопроекта, направленного на предоставление первого рабочего места для молодых людей. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Я за, но только, чтобы это не было добровольно. Мы должны дать добровольную возможность через перераспределение бюджетных денег для создания этих рабочих мест, но только на добровольной основе. В Госдуме мы все готовы рассмотреть. Возможно, мы предложим такие форматы», — сказал Б. Чернышов, отвечая на вопрос о разработке проекта закона о первом рабочем месте молодых людей.
По его словам, в законопроекте необходимо закрепить время, которое необходимо отработать человеку, кто будет финансировать и вид деятельности. «Время, сколько нужно отработать. Второе — финансирование, кто финансирует создание этого рабочего места: работодатель, государство, университет, либо сам учащийся. Третий вопрос — содержание, чем он будет заниматься на этом первом рабочем месте.
Определить необходимый, минимальный набор активностей его, который будет достаточен для того, чтобы трудоустроиться на второе место работы», — пояснил депутат.
Ранее в ходе пресс-конференции «С какими лозунгами выйдет молодежь на первомайскую демонстрацию?», приуроченную ко Дню международной солидарности трудящихся, секретарь Федерации независимых профсоюзов России, главный редактор центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр Шершуков выступил с инициативой о разработке проекта федерального закона «О первом рабочем месте для молодежи», согласно которому молодому человеку должны предоставлять первое рабочее место.