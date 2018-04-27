Законопроект о первом рабочем месте для молодежи могут разработать в Госдуме

«Я за, но только, чтобы это не было добровольно. Мы должны дать добровольную возможность через перераспределение бюджетных денег для создания этих рабочих мест, но только на добровольной основе. В Госдуме мы все готовы рассмотреть. Возможно, мы предложим такие форматы», — сказал Б. Чернышов, отвечая на вопрос о разработке проекта закона о первом рабочем месте молодых людей.

По его словам, в законопроекте необходимо закрепить время, которое необходимо отработать человеку, кто будет финансировать и вид деятельности. «Время, сколько нужно отработать. Второе — финансирование, кто финансирует создание этого рабочего места: работодатель, государство, университет, либо сам учащийся. Третий вопрос — содержание, чем он будет заниматься на этом первом рабочем месте.

Определить необходимый, минимальный набор активностей его, который будет достаточен для того, чтобы трудоустроиться на второе место работы», — пояснил депутат.