Генпрокуратура выступит за изменение уголовной статьи о «шпионских» гаджетах

Генпрокуратура России выступит с предложением изменить закон о привлечении к уголовной ответственности лиц, приобретающих «шпионские» гаджеты.

Речь идет о коррективах, которые позволят обычным гражданам покупать для личных нужд, не связанных со шпионажем, такие приборы, как, например, ручка с видеокамерой или трекер с микрофоном.

Планируется изменить статью уголовного кодекса о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для получения информации.

Как рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной , по результатам анализа за два года было зарегистрировано незначительное число подобных преступлений — 765 дел, передает RT.

Отмечается, что Генпрокуратура выявила издержки в законе — он позволяет привлекать к ответственности тех, кто купил гаджеты для бытовых нужд.

После предложения ведомства поправки к закону могут быть подготовлены депутатами Госдумы или кабмином, так как у Генпрокуратуры нет права законодательной инициативы.