Генпрокуратура выступит за изменение уголовной статьи о «шпионских» гаджетах 

Генпрокуратура России выступит с предложением изменить закон о привлечении к уголовной ответственности лиц, приобретающих «шпионские» гаджеты.
Речь идет о коррективах, которые позволят обычным гражданам покупать для личных нужд, не связанных со шпионажем, такие приборы, как, например, ручка с видеокамерой или трекер с микрофоном.
Планируется изменить статью уголовного кодекса о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для получения информации.
Как рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной, по результатам анализа за два года было зарегистрировано незначительное число подобных преступлений — 765 дел, передает RT.
Отмечается, что Генпрокуратура выявила издержки в законе — он позволяет привлекать к ответственности тех, кто купил гаджеты для бытовых нужд.
После предложения ведомства поправки к закону могут быть подготовлены депутатами Госдумы или кабмином, так как у Генпрокуратуры нет права законодательной инициативы.
Ситуацией с расследованиями дел о приобретении «шпионских» гаджетов заинтересовались после того, как в прошлом году фермера из Курганской области обвинили в незаконной покупке GPS-трекер. 39-летний селянин приобрел устройство в интернет-магазине, чтобы следить за теленком.