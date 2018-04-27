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Генпрокуратура предложила реабилитировать российских «шпионов»
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Генпрокуратура предложила реабилитировать российских «шпионов» 

360tv.ru 2 часа назад
Российская генеральная прокуратура завершила масштабную проверку уголовных дел по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», которые были возбуждены за покупку или продажу так называемых «шпионских» устройств. Об этом сообщил RT со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.
Генпрокуратурой проанализирована практика применения этой нормы. Результаты исследования показали, что в 2016–2017 году было зарегистрировано незначительное число таких преступлений — 765 уголовных дел  — Александр Куренной.
По словам представителя прокуратуры, по итогам проверки в ведомстве пришли к выводу, что «законодательное регулирование в этой сфере имеет издержки». В частности, закон позволяет привлекать к уголовной ответственности покупателей шпионских устройств. «Генпрокуратурой в настоящий момент проводится работа по подготовке соответствующих корректив», — заверил Куренной.
В Генпрокуратуре считают, что в законодательстве назрели изменения, которые лишат правоохранителей возможности возбуждать дела по факту покупки, например, «шпионской» ручки с видеокамерой или трекера со встроенным микрофоном.
«Никаких шпионских игрушечек». Фермеру из Кургана грозит тюрьма за покупку GPS‐трекера
Отмечается, что Генпрокуратура не имеет права законодательной инициативы. Вероятно поправки будут подготовлены депутатами Госдумы или правительством после того, как ведомство выступит с соответствующим предложением, заключили в Генпрокуратуре.
Власти Курганской области принесли извинения местному фермеру Евгению Васильеву, на которого в прошлом году завели уголовное дело. Мужчина купил на AliExpress GPS‐трекер для теленка. В похожей ситуации оказался житель подмосковной Ивантеевки. Он заказал на китайском сайте отслеживающее устройство и стал фигурантом уголовного дела.
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