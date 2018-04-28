Псковские власти хотят начать строительство двух новых детсадов в Пскове в течение года

ПСКОВ , 28 апреля. / ТАСС /. Псковские власти намерены в течение года начать строительство двух новых детских садов, что позволит дополнительно обеспечить местами около 400 дошкольников. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов

"Наш муниципалитет планирует в ближайший год-два приступить к строительству двух детских садов. Один на 270 мест, и один на 120 мест. Городской бюджет готовит техническое задание и аукционную документацию на приобретение типовых проектов садиков. Из муниципального бюджета выделено 9 млн рублей на покупку типовых проектов", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, детский сад на 270 мест построят в развивающемся микрорайоне Запсковье на месте пустыря. Второе учреждение для 120 дошколят власти намерены открыть в центральной части города. «Строительство садиков это будут существенные деньги, не одна сотня миллионов. Главное, чтобы все наши заявки были поддержаны», — сказал Коновалов.

Он также напомнил, что в 2018 году регион получит 244 млн рублей из федерального бюджета, которые будут направлены в том числе на реализацию проектов по строительству детских садов в Пскове.

Как сообщалось ранее, власти Псковской области рассчитывают получить из федерального бюджета около полумиллиарда рублей на строительство детских садов в регионе до 2021 года, за счет чего намерены ликвидировать очередь в детские сады для детей всех возрастов. Сейчас на территории региона 157 действующих общеобразовательных школ и 110 детских садов.

Население региона, по данным Псковстата, составляет порядка 640 тыс. человек, в том числе порядка 40 тыс. детей в возрасте от 1,5 до трех лет. Псковская область участвует в программе по повышению доступности дошкольного образования для детей ясельного возраста, по поручению президента России к 2021 году она должна стать стопроцентной.