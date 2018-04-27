Губернатор сравнил Ростов с захудалым колхозом

Губернатор Василий Голубев потребовал от глав районов убрать с улиц незаконные торговые точки и предоставить людям взамен специальные павильоны. По словам Голубева, если администрация Ростова продолжит бездействовать, «завтра мы все будем жить на одном большом блошином рынке»:

— Мы, выходит, не боимся, что наши жители покупают товары непонятно какого качества, а сделать замечание этим торговцам боимся? Это вопрос вашего достоинства.

Градоначальник Виталий Кушнарев попытался возразить, что всё не так плохо и что меры приниматься будут. По его словам, ситуация с незаконной торговлей сложная, длится десятилетиями, и власти не хотят «душить» малый бизнес. А на встречи с чиновниками владельцы торговых точек приходят едва ли не с вилами. Но его ответ Голубева явно не удовлетворил.

— Меня интересует решение вопросов. А я так и не услышал от вас, какую работу вы будете проводить. Вы взяли и стрелочку перевели на малый бизнес, что надо его поддерживать. А когда я вам говорил, что не надо поддерживать? Для малого бизнеса нужно создавать условия, строить нормальные павильоны. С людьми нужно разговаривать. Когда я приезжал, они (владельцы торговых точек. — Прим. ред.) на несанкционированные митинги собрались, я им сказал, что в таких условиях работать нельзя. Они ответили — мы знаем, но нам взамен ничьего не предложили, — сказал губернатор.

Голубев предупредил глав районов, что скоро он лично отправится проверять, где и сколько незаконных торговых точек, и что для того, чтобы навести порядок, осталось совсем немного времени.

— Где-то меры не принимаются сознательно. Если рынок разросся, в этом виноват глава района, он не работает с организаторами или создал своими руками им условия, он с ними в доле. Не дай бог, хоть один… Поверьте мне, мы с вами тогда будем работать в других местах., — добавил Голубев.