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«Скотские» перевозки: в Челябинске «бастующие» маршрутчики снизили стоимость проезда
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«Скотские» перевозки: в Челябинске «бастующие» маршрутчики снизили стоимость проезда 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня в Челябинске снизилась стоимость проезда на маршруте № 86 «Мехколонна — ЮУрГУ — Шершни — Теплотехнический институт — Мехколонна». Теперь воспользоваться услугами «Газели» горожане смогут за 20 рублей вместо 25.
Отметим, что буквально вчера общественная организация «Гражданский патруль» сообщала, что перевозчик решил объявить забастовку. Компании якобы не понравилось то, что мэрия запустила муниципальный транспорт по дублирующему маршруту. Активисты стали обвинять фирму в предоставлении некачественных услуг («вы не обращаете внимания на то, в каком жутком состоянии едут пассажиры в часы пик», «возите людей как скот»).
Общественники заявляли: перевозчик «взбесился», так как перестал быть монополистом, почувствовал конкуренцию.
В самой же компании рассказали, что никакой забастовки объявлять не собирались. До обеда маршрутки не ездили, потому что организация устраивала общее собрание — на нем присутствовали все водители. Во второй половине дня, по их словам, все машины вышли на линию.
Сегодня выяснилось, зачем перевозчик организовал собрание.
«Мы обсуждали вопрос о снижении стоимости проезда. В преддверии праздников решили сделать такую акцию», — рассказал «ФедералПресс» председатель челябинского союза перевозчиков Александр Исаев.
По предварительной информации, акция продлится до 10 мая. Впрочем, компания не исключает, что возить пассажиров на 86 маршруте за 20 рублей будет еще какое-то время.
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