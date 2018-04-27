16 легальных пляжей будут оборудованы в Челябинске к летнему сезону

16 легальных пляжей будут оборудованы в Челябинске к летнему сезону, сообщили 27 апреля на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

К настоящему времени комиссией было предварительно одобрено девять дополнительных мест, где горожанам разрешено купаться. Сейчас в администрации Челябинска стремятся определить арендаторов, которые смогли бы взять пляжи на свой баланс. Если желающих не найдется, пляжи передадут одному из муниципальных учреждений.

Юрий Чернов. «Есть прекрасный пляж на Первом озере за переулком Мамина. Однако прошлогодний арендатор с него ушел, а новый пока не появился. Пляж готов почти полностью, нужно только почистить территорию и выставить посты спасателей», — сказал старший госинспектор регионального ГИМС МЧС по Челябинской области

Отметим, что в летний сезон купаться можно будет только на оборудованных пляжах, в разрешенных местах. На всех остальных городских водоемах установят запрещающие таблички.