Ещё
16 легальных пляжей будут оборудованы в Челябинске к летнему сезону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

16 легальных пляжей будут оборудованы в Челябинске к летнему сезону 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
16 легальных пляжей будут оборудованы в Челябинске к летнему сезону, сообщили 27 апреля на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
К настоящему времени комиссией было предварительно одобрено девять дополнительных мест, где горожанам разрешено купаться. Сейчас в администрации Челябинска стремятся определить арендаторов, которые смогли бы взять пляжи на свой баланс. Если желающих не найдется, пляжи передадут одному из муниципальных учреждений.
«Есть прекрасный пляж на Первом озере за переулком Мамина. Однако прошлогодний арендатор с него ушел, а новый пока не появился. Пляж готов почти полностью, нужно только почистить территорию и выставить посты спасателей», — сказал старший госинспектор регионального ГИМС МЧС по Челябинской области Юрий Чернов.
Отметим, что в летний сезон купаться можно будет только на оборудованных пляжах, в разрешенных местах. На всех остальных городских водоемах установят запрещающие таблички.
АиФ: последние новости
В администрации Миасса опровергли информацию об отставке главы города Больницу в Новосинеглазово присоединят к горбольнице № 1 Челябинска Тарифы на вывоз бытового мусора вырастут в Челябинске с 1 июля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Геннадий Печников5
На Украине захотели забрать Крымский мост294
Путин поблагодарил россиян за понимание219
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине352
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН65
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение