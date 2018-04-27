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Религиозные праздники 28 апреля
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Религиозные праздники 28 апреля 

РИА Новости 2 часа назад
Мученик Савва Готфский
Готфы — или, более привычно, готы — древнегерманский союз племен, в II-VIII веках сыгравший важную роль в истории Европы. Они начали свой путь от Скандинавии и постепенно расселились до Северного Причерноморья и берегов Дуная. В IV веке среди них стало распространяться христианство. Благодаря миссионерским трудам епископа Вульфилы у них появилась своя письменность и переведенная на их язык Библия.
А когда в 348 году в стране вестготов на христиан начались гонения могущественнейшего из князей Атанариха, Вульфила, став во главе своих единоверцев, вывел их за Дунай, где император Констанций разрешил им поселиться в области Никополя (ныне Тырново, Болгария). Император называл Вульфилу апостолом и «Моисеем готов».
Вскоре Атанариху, начавшему войну с Римом, стало не до христиан, и к 370-м годам в вестготских городах и селах появились храмы, священники и монастыри. Но тут Атанарих начал новое гонение, длившееся с 369 по 372 год. В отличие от первого, об этом втором гонении сохранилось больше сведений как у церковных историков, так и в житиях святых и мучеников: в повествованиях о 308 мучениках готских, из которых 26 названы поименно, в житиях мучеников Никиты и Саввы, а также Инны, Пины и Римы.
В это время Атанарих возил по стране деревянного идола и принуждал христиан ему поклоняться. В «Страстях святого Сабы (Саввы)» рассказывается об устраивавшихся им ритуальных трапезах.
Именно от участия в таком обрядовом застолье и отказался христианин Савва, за что односельчане выгнали его из деревни. Правда, потом вернули. Но когда власти потребовали от них засвидетельствовать перед судьей, что среди них нет христиан, Савва громогласно исповедовал свою веру. Но он был так беден, что судья, поняв, что с этого чудака ничего не получишь, отпустил исповедника, зная, что никуда он из села не денется.
Стражники схватили его в канун Пасхи. Не дали даже одеться — так нагой он и бежал за из повозкой, подгоняемый кнутом. А в городе его растянули на осях телеги и били весь день, а потом подвесили к перекладине дома, пробили грудь копьем и наконец бросили в реку, привязав к шее большой обрубок дерева. Согласно житию, святому Савве было всего 38 лет.
Христиане потом нашли и спрятали его тело, а позднее один из скифских вождей, христианин Иуний Саран, перенес мощи святого в Каппадокию, где их с почетом принял святитель Василий Великий.
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