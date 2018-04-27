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Сочинец продал запрещенное устройство слежения полицейскому
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Сочинец продал запрещенное устройство слежения полицейскому 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 апреля — Новая Кубань. Житель Кубани был задержан в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого оперативными сотрудниками в городе Сочи ПУ УФСБ РФ по краю. Он попал в поле зрения силовиков, велась его «разработка».
Несколько лет назад мужчина переехал в Краснодарский край из Кабардино-Балкарской республики, поселился в приморском поселке Лазаревское. На Кубани он планировал найти себе работу. Однако попытки заработка оказались не совсем законными.
Мужчина купил через Интернет устройство, схожее с портативным GPS-микрофоном, предназначенное для негласного получения акустической информации и дистанционного слежения. Он решил продать этот жучок также через Интернет по более высокой цене и опубликовал объявление.
Покупателем выступил полицейский. Сделка проходила 18 апреля.
В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.138.1 УК РФ (незаконное приобретение и сбыт специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации).
Пресс-служба ПУ ФСБ России по региону напоминает, что оборот подобных технических устройств запрещен для свободного распространения на территории Российской Федерации.
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