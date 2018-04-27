Сочинец продал запрещенное устройство слежения полицейскому

Краснодар . 27 апреля — Новая Кубань. Житель Кубани был задержан в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого оперативными сотрудниками в городе Сочи ПУ УФСБ РФ по краю. Он попал в поле зрения силовиков, велась его «разработка».

Несколько лет назад мужчина переехал в Краснодарский край из Кабардино-Балкарской республики , поселился в приморском поселке Лазаревское. На Кубани он планировал найти себе работу. Однако попытки заработка оказались не совсем законными.

Мужчина купил через Интернет устройство, схожее с портативным GPS-микрофоном, предназначенное для негласного получения акустической информации и дистанционного слежения. Он решил продать этот жучок также через Интернет по более высокой цене и опубликовал объявление.

Покупателем выступил полицейский. Сделка проходила 18 апреля.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.138.1 УК РФ (незаконное приобретение и сбыт специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации).

Пресс-служба ПУ ФСБ России по региону напоминает, что оборот подобных технических устройств запрещен для свободного распространения на территории Российской Федерации.